Escándalo en MasterChef Celebrity: qué famosa quiere bajarse de la competencia

MasterChef Celebrity ya tiene a sus 24 jugadores confirmados y están en la etapa previa al certamen de Telefe, donde hacen las prácticas niveladoras. Antes de que arranque la competencia, Yanina Latorre reveló que la Negra Vernaci empezó a quejarse de algunas situaciones.

“No sabe si va a arrancar. Hizo la prueba de make up para el programa y no le gustó la maquilladora. La mandaron hacer dos pruebas más, pero tampoco le gustaron. Arrancó a quejarse de que le tienen que solucionar el problema, le dijeron que podía llevarse su equipo, pero ella dijo que no, que se lo tienen que arreglar ellos”, relató Yanina Latorre , en SQP , sobre algunas actitudes de la locutora.

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La conductora del ciclo de América TV también se refirió al revuelo que armó la Negra Vernaci en el certamen que estará nuevamente conducido por Wanda Nara. “Están muy preocupados en la producción, no saben qué van a hacer con ella”, aseguró Yanina Latorre.

Según le contaron a Yanina Latorre, la Negra Vernaci estaría hablando mal de MasterChef Celebrity por atrás, que le estarían rogando para que esté y que le empezaron a pedir de todo.

“Dice que el contrato es leonino, que te obliga a hacer publicidades y que ella no las quiere hacer”, reveló Yanina Latorre sobre algunas versiones que trascendieron sobre la actitud de la locutora.

Los 24 participantes de MasterChef Celebrity

La lista completa de las celebridades confirmadas que formarán parte de esta edición de MasterChef Celebrity incluye a Alejandro Lerner, Campi, China Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, la Negra Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel, Julieta Poggio, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco y L-Gante.

La lista incluye también a Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Martita Fort, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Pachu Peña, Paula Trápani, Rocío Robles y Sebastián Presta.