Estrenos de cine: la nueva de "Hechizo de amor" y el documental de Oasis

Los estrenos de cine de esta semana llegan con la segunda entrega de “Hechizo de amor”, con Nicole Kidman, Sandra Bullock y un gran elenco, el documental de la nueva gira de Oasis y variadas películas para todos los gustos.

Para agendar. Estas son todas las películas que se pueden ver en el ciclo de cine de Llavallol

Todos los viernes. Cine Club en Turdera: 4 películas imperdibles para disfrutar en septiembre

Síntesis: una familia multigeneracional de brujas, condenada a no tener amor durante siglos, intenta romper el hechizo enfrentándose a oscuros secretos y sacrificándose unas por otras. (Fantasía, Estados Unidos)

Otros estrenos de cine

Oasis: Don't look back in anger

Directores: Dylan Southern, Will Lovelace.

Síntesis: documental que narrará la triunfal gira de reunión de Liam y Noel Gallagher, Oasis Live ’25, uno de los regresos al rock ‘n’ roll más esperados de nuestro tiempo. (Reino Unido, Documental)

Código: Venganza

Director: Jean-François Richet.

Elenco: Jason Statham, Annabelle Wallis. Roland Møller.

Síntesis: después de que su jefe multimillonario sea asesinado frente a él, el agente de seguridad Cole Reed es incriminado por el homicidio y queda al borde de la bancarrota e injusticia. (Acción, Estados Unidos)

Tadeo El Explorador y la Lámpara Maravillosa

Director: Enrique Gato.

Síntesis: Tadeo y Sara son ahora padres de Olimpia (Oli), una adorable e intrépida niña de dos años. Y Momia no lleva nada bien haber dejado de ser el centro de atención. Mientras están de vacaciones en Londres, Sara sigue la pista de un objeto único: la lámpara maravillosa de Las mil y una noches. (Animación, España)

El heladero

Director: Eli Roth.

Elenco: Eli Roth, Ari Millen, Charlie Zeltzer.

Síntesis: la tranquilidad de Bayleen Bay se interrumpe cuando un misterioso vendedor de helados comienza a repartir sus irresistibles helados entre los niños del pueblo. (Estados Unidos, Terror).