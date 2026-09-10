Estrenos de cine: la nueva de "Hechizo de amor" y el documental de Oasis

Los estrenos de cine de esta semana llegan con la segunda entrega de “Hechizo de amor”, con Nicole Kidman, Sandra Bullock y un gran elenco, el documental de la nueva gira de Oasis y variadas películas para todos los gustos.
Los estrenos de cine traen la nueva entrega de “Hechizo de amor”, con Nicole Kidman y Sandra Bullock, la gira de Oasis y variadas películas.
Los estrenos de cine de esta semana llegan con la segunda entrega de “Hechizo de amor”, con Nicole Kidman, Sandra Bullock y un gran elenco, el documental de la nueva gira de Oasis y variadas películas para todos los gustos.
Directora: Susanne Bier.
Elenco: Nicole Kidman, Sandra Bullock, Joey King, Lee Pace. Maisie Williams, Xolo Maridueña, Stockard Channing, Dianne Wiest.
Síntesis: una familia multigeneracional de brujas, condenada a no tener amor durante siglos, intenta romper el hechizo enfrentándose a oscuros secretos y sacrificándose unas por otras. (Fantasía, Estados Unidos)
Directores: Dylan Southern, Will Lovelace.
Síntesis: documental que narrará la triunfal gira de reunión de Liam y Noel Gallagher, Oasis Live ’25, uno de los regresos al rock ‘n’ roll más esperados de nuestro tiempo. (Reino Unido, Documental)
Director: Jean-François Richet.
Elenco: Jason Statham, Annabelle Wallis. Roland Møller.
Síntesis: después de que su jefe multimillonario sea asesinado frente a él, el agente de seguridad Cole Reed es incriminado por el homicidio y queda al borde de la bancarrota e injusticia. (Acción, Estados Unidos)
Director: Enrique Gato.
Síntesis: Tadeo y Sara son ahora padres de Olimpia (Oli), una adorable e intrépida niña de dos años. Y Momia no lleva nada bien haber dejado de ser el centro de atención. Mientras están de vacaciones en Londres, Sara sigue la pista de un objeto único: la lámpara maravillosa de Las mil y una noches. (Animación, España)
Director: Eli Roth.
Elenco: Eli Roth, Ari Millen, Charlie Zeltzer.
Síntesis: la tranquilidad de Bayleen Bay se interrumpe cuando un misterioso vendedor de helados comienza a repartir sus irresistibles helados entre los niños del pueblo. (Estados Unidos, Terror).