La SEJU vuelve a transformar las calles de Turdera con más de 700 inscriptos

La apertura de la SEJU será este viernes y la clausura será el Día de la Primavera.

Turdera vuelve a prepararse para una celebración que ya forma parte de la identidad del barrio: la Semana de la Juventud ( SEJU ) , será la 54º edición y reunirá a 45 tribus, con más de 700 jóvenes que participaran de una semana de actividades, desafíos, encuentros y propuestas pensadas para ellos.

Desde fines de febrero y principios de marzo, el Gran Consejo, es decir, el grupo de personas que organiza la SEJU, trabaja en la preparación de cada actividad. "Se vive con mucha ansiedad, con mucha alegría y con muchas ganas de que llegue porque venimos trabajando hace meses", contó el coordinador general, Lihue Rodríguez , a La Unión .

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La organización destaca que la convocatoria mantiene una característica que atraviesa los 54 años de historia: el boca en boca. Este año se inscribieron 45 tribus, cada una integrada por entre 12 y 16 participantes, a los llaman "indios e indias". Aunque la transmisión también se produce a través de WhatsApp e Instagram.

La apertura de este año tiene una consigna especial para quienes participen: gala colorida, la propuesta los invita a vestirse de manera elegante pero incorporando colores vibrantes.

Será la 54º edición y reunirá a 45 tribus, con más de 700 jóvenes.

Desde la organización aclararon que no es necesario contar con un outfit completamente colorido, puede ser sumar un accesorio de color. Sin embargo, la recomendación principal es ir cómodo, optar por un calzado para "bailar, moverse y disfrutar de la noche de principio a fin".

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Una edición con una particularidad

Este año, el desfile de carrozas se realizará el domingo 20 de 12.30 a 17, será una actividad abierta a la comunidad que invita a las familias y vecinos a acercarse a la Plaza San Martín, ubicada entre Suipacha y Padre Bruno.

La particularidad estará al día siguiente, la clausura se realizará el 21 de septiembre, coincidiendo con el Día de la Primavera y el Día del Estudiante. Ese día habrá una fiesta de la primavera y, por la tarde-noche, se realizará la clausura y entrega de premios.

El cronograma también incluye propuestas como formación, deportes, búsqueda, feria india, misa, actividades sorpresa, videoclips, yincana (juegos de competición en equipos), vigilia y distintas instancias de celebración durante los dos fines de semana.

Con todo listo para comenzar, Rodríguez tiene un deseo principal: "que el clima acompañe", ya que gran parte de las actividades se realizan al aire libre. Pero, sobre todo, espera que los protagonistas puedan disfrutar: "Ojalá les guste, ojalá se den la posibilidad de participar de todo y de disfrutarlo".

El desfile de carrozas se realizará el domingo 20 de 12.30 a 17.

Una celebración que traspasa generaciones

Los primeros recuerdos que tiene Lihue sobre la SEJU están vinculados a su hermano mayor que participaba de la celebración, "ir a verlo a él, a ver el stand, la carroza que hacía, ir con mis viejos a la plaza y ver a los chicos más grandes cómo participaban y disfrutaban", recordó. Esa posibilidad de transmitir la experiencia de una generación a otra es, para quienes forman parte de la organización, uno de los elementos que permite que la propuesta continúe vigente.

Detrás de cada actividad hay meses de organización a cargo del Gran Consejo, integrado por por jóvenes y adultos que se reúnen durante la semana y los fines de semana y dedican horas a preparar cada detalle de la celebración, "hay muchísimo trabajo detrás y me gustaría destacarlo porque muchas veces la gente no sabe todo el trabajo que realiza el Gran Consejo", remarcó Rodríguez. El objetivo, según explicó, no es solamente cumplir con una responsabilidad, sino también devolver parte de aquello que ellos mismos disfrutaron cuando fueron participantes.

Habrá propuestas como formación, deportes, búsqueda, feria india, misa, videoclips y vigilia.

La fiesta llega a las calles de Turdera

Durante esos días es común ver como los indios e indias recorren las calles en busca de materiales, piden cartones en los comercios o cargan maderas y pallets para construir sus stands y carrozas. También es habitual encontrarlos reunidos en las puertas de las casas, ensayando las coreografías que luego presentarán durante la semana. "Turdera es un barrio que tiene muchos colegios, por lo tanto siempre se ve mucho movimiento de jóvenes, pero en esta época se los ve especialmente participando", explicó Rodríguez.

La propuesta busca ofrecerles durante algunos días actividades diferentes a las que realzan habitualmente y generar un espacio de encuentro, "está bueno que la elijan, que elijan experimentar estas actividades que capaz los sacan de su zona de confort o les traen una propuesta diferente", sostuvo el coordinador.

Los valores que traviesan la SEJU están vinculados a la comunidad y a la tradición palotina de la Parroquia San Pablo de Turdera, de la que forma parte la organización, cada edición cuenta con un mensaje propio, pero busca mantener esos valores como eje, "no solamente es una frase motivacional, sino también una invitación a vivir de una determinada manera. Ojalá puedan aplicarlo y ponerlo en práctica más allá de estos siete días que nos invita a vivir la SEJU", enfatizó.