El Rotary Club Lomas Este recibió un premio a la excelencia por su labor comunitaria

Con alegría y satisfacción por el trabajo realizado es que el Rotary Club Lomas Este recibió el premio a la excelencia de parte de Rotary Internacional "por fomentar una experiencia positiva para sus socios y reflejar los valores del Rotary".

El reconocimiento corresponde al período 2025-2026 y Carlos Stigliano que fue el presidente en ese momento fue a recibir la distinción y fue quien contó el significado que guarda este premio para todos los socios del Rotary Lomas Este que trabajan mucho para mantener vivos los valores del club.

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"Es una alegría enorme recibir este reconocimiento de Rotary Internacional, especialmente porque distingue al club por haber cumplido y superado los objetivos propuestos para el período 2025-2026, que justamente coincidió con el año en el que tuve el honor de ejercer la Presidencia", dijo Stigliano con gran orgullo.

La distinción se otorga al cumplimiento de los objetivos y según detallaron desde el Rotary Lomas Este, eso se logra gracias al trabajo en conjunto. "Esto habla del compromiso de todo el club, de cada socio y socia que puso su tiempo, su compromiso y sus ganas para que pudiéramos llevar adelante cada uno de los proyectos", resaltó el ex presidente, pero miembro rotario.

El Rotary es una institución que piensa en distintos proyectos para estar cerca de la comunidad y trabaja constantemente sobre ello. Desde el club local proponen durante todo el año distintas alternativas para seguir por ese camino respetando los valores de los rotarios. "Siempre tratamos de pensar a Rotary como una institución de puertas hacia afuera, buscando aportar nuestro granito de arena y ayudar desde el lugar que nos toca", continuó Stigliano tras recibir la premiación que justamente resalta el cumplimiento de las metas propuestas.

"Haber superado cada paso propuesto demuestra que vamos por un buen camino y que cuando se trabaja en equipo se pueden conseguir grandes cosas", aseguró el rotario, quien además está muy comprometido con el club y con la labor que ejerce en él en cada etapa que le toca hacerlo.

"En lo personal también es una satisfacción muy grande, porque fue una presidencia intensa, con mucho trabajo y muchos desafíos, pero que terminó de una manera muy positiva. Este tipo de reconocimientos también renuevan las ganas de seguir formando parte de Rotary, de continuar creciendo dentro de la institución, de seguir aprendiendo y buscando la manera de aportar cada vez más, tanto desde el club como dentro del Distrito", recalcó.

Un club rotario que unifica y cuida a la comunidad

El Rotary Club Lomas Este es una de las instituciones que se destaca por la cantidad de propuesta que brinda a la comunidad. Desde colectas de sangre, jornadas para proteger al medio ambiente, hasta alfabetización, encuentros solidarios y actividades en espacios abiertos y públicos siempre son parte de lo cotidiano para los socios que trabajan constantemente en buscar opciones.

También se han encargado de unificar a todas las personas en las diferentes etapas de la vida porque buscan opciones para los niños, jóvenes y adultos mayores que quieran participar. "La vida rotaria es un camino de crecimiento permanente", compartió Stigliano.

Los distintos programas que incluyen y las encuestas que realizan a diario para buscar escuchar las necesidades de la sociedad son parte del trabajo en conjunto que hacen los socios. Escuchan, hablan y se interesan por mejorar a través de distintas alternativas.

Por eso, el premio del Rotary Internacional es un incentivo para cada uno de los socios que trabajan constantemente para superar cualquier meta. "Personalmente, después de una experiencia tan enriquecedora como esta, uno siente que quiere seguir dando pasos y asumiendo nuevos desafíos. Seguramente vendrán nuevas responsabilidades. La idea es seguir estando presente, con las mismas ganas de trabajar, de aprender y, fundamentalmente, de servir", concluyó el presidente que pudo conseguir este reconocimiento tan importante para todos los rotarios lomenses.