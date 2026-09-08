Dos estudiantes de la UNLZ ganaron un premio nacional por su producción audiovisual

Los estudiantes de Publicidad de la UNLZ, fueron reconocidos en el concurso “Generando Conciencia Aseguradora”.

Sebastián Troncoso e Iván Gonzalez , estudiantes de Publicidad de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora ( UNLZ ), obtuvieron el primer premio en la categoría Audiovisual de la 12º edición del Concurso de Creatividad "Generando Conciencia Aseguradora", organizado por la Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina (AVIRA).

"Nos habíamos anotado en Organización y Administración de Empresas y Mariela Lojko , nuestra profesora, nos comentó que había un concurso de AVIRA. Nosotros queríamos hacer algo audiovisual, que es lo que venimos haciendo con Iván", contó Sebastián Troncoso diálogo con La Unión .

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Después de descartar distintas alternativas y probar incluso con ideas vinculadas a la comedia, apareció la propuesta que finalmente se convirtió en el spot. "Entre tanta prueba y error surgió esta idea, de hablar de los recuerdos de uno, de situaciones que uno había vivido en la calle con gente random. Ahí empezamos a charlarlo y se fue formando lo que después se convirtió en este spot", relató Sebastián.

El audiovisual presenta un dialogo entre un joven y un adulto mayor en una situación cotidiana. A partir de ese intercambio, la pieza aborda la importancia de pensar en el futuro y contar con herramientas de protección y ahorro. Para Iván González uno de los principales puntos fuertes de la producción fue la capacidad de sintetizar el mensaje. "El audiovisual trata de dos personas, un diálogo entre un viejo y un joven. Básicamente es una situación cotidiana que se podría llegar a dar en cualquier plaza", explicó. Y agregó: "Yo creo que el éxito reside en el poder de síntesis de la pieza. Pudimos contar una historia en menos de 20 segundos".

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El desafío de hablar sobre seguros

"La meta nuestra era que el mensaje fuera entendible para cualquier público, sobre todo para el adolescente o el joven de veintipico, antes de los 30, pero que también lo pueda ver una persona de 70 años y entenderlo", sostuvo Sebastián.

El estudiante destacó además que la temática podía generar una reflexión en torno a cómo se imagina la vida durante la vejez. "Había gente a la que le pegó fuerte cuando lo vio porque justamente hizo reflexionar sobre el tema. Todos queremos, me parece, tener una vejez un poco más tranquila", señaló.

Casi un cuatrimestre de trabajo

Aunque la idea final se concretó rápidamente, llegar hasta ella llevó buena parte del cuatrimestre. Los estudiantes atravesaron diferentes propuestas hasta encontrar aquella que consideraron adecuada para el concurso. "Llevó casi un cuatrimestre lograr la idea en base a otras ideas que no funcionaron. Fue un arduo trabajo de probar otras cosas que teníamos en mente", contó Sebastián.

Una vez definida la propuesta, el trabajo de producción y edición avanzó a contrarreloj. Iván recordó que el primer armado tomó forma en horas, "desde que Seba vino con la idea fue entre media hora y una hora que estuvimos antes de entrar a rendir el final de una materia. Dijimos: ‘Ahora que tenemos tiempo vamos a ponernos a editar esta idea’, porque él ya había venido con un storyboard".

"La meta nuestra era que el mensaje fuera entendible para cualquier público", expresaron.

Un reconocimiento que alcanza a la UNLZ

El primer premio significó para ambos una alegría por el reconocimiento de su producción, pero también una oportunidad de representar a la universidad en una competencia nacional. "Es una felicidad enorme. Da orgullo que nuestra pieza pueda llegar a tener éxito y ser reconocida por el jurado. También tuvo buena recepción por el público", expresó Iván.

Sebastián, por su parte, aseguró que dimensionaron el significado de representar a la UNLZ una vez que recibieron el reconocimiento. "Nos dimos cuenta medio cuando ganamos. Después la profesora y distintos integrantes de la institución empezaron a decir: ‘Qué grande, qué orgullo, además ganar este puesto para representar a la universidad’. Ahí entendimos lo trascendente que podía ser para la institución", recordó.

Para los estudiantes, el premio no sólo reconoce una pieza publicitaria, sino también un proceso de aprendizaje desarrollado dentro de la universidad. "Es algo personal, porque ambos pudimos trabajar juntos y presentar una idea en una carrera y en un tema que nos gusta tanto, que es la publicidad y lo audiovisual. Que haya tenido tal reconocimiento nos pone recontra felices", concluyó Sebastián.