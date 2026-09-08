martes 08 de septiembre de 2026
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8 de septiembre de 2026
Preocupación.

Soledad Silveyra fue internada de urgencia tras una fuerte caída

Soledad Silveyra fue internada de urgencia en el Sanatorio Otamendi luego de sufrir una fuerte lesión en la cadera tras una caída en su casa.

Soledad Silveyra, internada.&nbsp;

Soledad Silveyra, internada. 

La noticia se conoció a través de la información que brindó Pepe Ochoa en LAM, en América TV, y reveló detalles de lo ocurrido. "Solita Silveyra tuvo un accidente ayer en su casa y se quebró la cadera", informó el panelista del ciclo de las noches de América TV.

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Cuando ocurrió la emergencia esta estaba sola, por lo que "llamó a su hijo Facundo que fue a socorrerla". Luego de lo ocurrido, "la internaron en el Otamendi y está ahí", expresó panelista sobre lo ocurrido.

Cómo está de ánimo Soledad Silveyra

Respecto al estado de animo de Soledad Silveyra, Pepe Ochoa tomó contacto directo con Baltazar, otro de los hijos de la actriz y reveló cómo enfrenta la artista su internación.

"Está puteando en el cuarto porque se quiere ir, pero esto es para largo. De ánimo está bien, aunque cansada porque no quiere estar más", reveló sobre la intimidad de la habitación.

"Seguramente mañana le van a dar el alta, pero va a tener reposo y esto viene para largo, aunque no la van a operar", sumó el panelista de LAM sobre lo que se le viene a la actriz.

El conductor del ciclo, Ángel de Brito, complementó la información señalando que los padecimientos físicos de la actriz databan desde hace tiempo. El dolor constante se debe a una trocanteritis, una inflamación recurrente en los tendones laterales de la cadera.

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