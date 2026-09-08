Las escuelas de Lomas se unen en una jornada conmemorativa a 50 años de la Noche de los Lápices

Una jornada conmemorativa y reivindicativa es lo que preparan las escuelas de Lomas en el marco de los 50 años de la Noche de los Lápices y para ellos los estudiantes van a realizar el miércoles 16 una caminata simbólica "por el boleto estudiantil" hasta llegar al ex Pozo de Banfield donde habrá distintas actividades y actos.

La iniciativa invita a que se unan más escuelas y estudiantes con ganas de encontrarse por una causa común y así reflexionar en conjunto sobre el pasado, informarse y mantener viva la Memoria.

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Los que se sumen además de participar de la caminata se van a encontrar con distintas actividades referentes a la temática y siempre con el objetivo de recordar la lucha por los derechos de esos estudiantes que marcaron a las nuevas generaciones para siempre.

La iniciativa apunta a que sea una caminata organizada por los estudiantes y los centros de estudiantes trabajando, pero que desde cada escuela las autoridades puedan invitar y autorizar a que los chicos se sumen.

El punto de encuentro será a las 9 de la mañana en 2 de Octubre y Larroque (justo en la esquina de la Secundaria N°4) y está programada la salida para las 9.30. Desde allí se caminará por Gabriel Miró cinco cuadras hasta Mayor Olivera, se doblará hacia Luis Siciliano hasta llegar al Ex Pozo de Banfield ubicado al 1700.

Esa marcha "por el boleto estudiantil" será totalmente conmemorativa y apuntan a que tenga el espíritu de los estudiantes de esta nueva generación atravesados por una historia que sigue viva a pesar de los 50 años.

Las actividades que preparan para el día de la caminata

Las escuelas preparan una jornada totalmente recreativa y educativa. Por eso, habrá varias actividades referentes al arte y la cultura. También se podrá acceder a talleres reflexivos y habrá presentaciones de los centros de estudiantes que serán parte de la jornada que tiene como objetivo el encuentro entre los jóvenes.

Bajo el lema de "Ayer y hoy. Las Memorias del pasado en las luchas del presente" se llevará adelante la caminata y el posterior acto en el ex Pozo de Banfield. Entre los que van a participar de la jornada, van a estar todas las escuelas que participan del programa Jóvenes y Memoria que aseguraron que se trata de un acto para reivindicar el pasado, pero "en busca de un futuro juntos".

Algunas de las escuelas que participarán de la marcha son: la Escuela Secundaria N° 40 que está sobre Siciliano a dos cuadras de El Pozo, también estará la Escuela N°55 y los estudiantes del centro. Va a participar el Frente de Estudiantes Secundarios, la Escuela N°62 Adriana Calvo, la N°55 Roberto Fontanarrosa y quieren sumar más estudiantes llegada la fecha.

La Noche de los Lápices

El 16 de septiembre de 2026 se cumplen 50 años de La Noche de los Lápices, el trágico operativo organizado por la última dictadura cívico-militar argentina que secuestró y torturó a estudiantes secundarios en La Plata cuando estaban marchando por sus derechos.

Las víctimas fueron estudiantes secundarios, en su mayoría de la UES (Unión de Estudiantes Secundarios), secuestrados por su militancia sociopolítica y por reclamar el boleto estudiantil secundario.

En este cincuentenario, escuelas, universidades y organismos de derechos humanos de todo el país realizan homenajes, visitas a sitios de memoria y debates para vincular el legado de esos jóvenes con la defensa de la democracia y la educación pública.