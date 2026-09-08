Con una cena y karaoke en Lomas, juntan fondos para ayudar a los animales de un refugio

Todo lo que se junte en Lomas será para los animales que viven en el predio y esperan un hogar.

Una cena con pizza libre y karaoke en Lomas es lo que impulsan los voluntarios del Refugio San Francisco de Asís para seguir manteniendo a los más de 300 animales rescatados del maltrato y el abandono. Todo lo recaudado del evento será destinado a solventar los gastos del predio ubicado en Cañuelas .

La situación económica es muy difícil para el refugio y como siempre los voluntarios buscan la forman de seguir manteniendo a los animales. Por eso, en esta oportunidad realizarán una cena con karaoke totalmente familiar este viernes a las 20.30 en la Sociedad de Fomento San Martín (Palos Borrachos 155, Lomas) .

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La iniciativa apunta a juntar fondos para comprar alimento, medicación y los artículos de limpieza que necesitan en el refu todos los días para mantener en condiciones a las varias especies de animales que conviven allí.

"Siempre estamos buscando nuevas formas de seguir adelante y, esta vez, se nos ocurrió combinar tres cosas que nos encantan: buena comida, buena compañía y mucha música", explicaron sobre la propuesta que están organizando en esta oportunidad.

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En otras ocasiones han realizado bingos y ferias americanas siempre con el mismo fin de juntar fondos y así mantener a los distintos animales que conviven en el predio de Cañuelas. "Todo lo recaudado nos ayuda a seguir rescatando, cuidando y brindando amor", detalló Patricia Alvarado, presidente del refugio y miembro de la ONG Asociación Protectora de Animales.

Los que adquieran su entrada que tiene un valor de $20 mil van a poder comer pizza libre y se les brindará una bebida. También podrán sumarse al karaoke por lo que invitan a que vayan en familia o con amigos con el propósito de pasar un momento divertido y muy distendido.

"La iniciativa apunta a compartir una noche distinta, cantar (bien o mal, no importa ), reírnos juntos y, de paso, ayudar a sostener a los más de 300 animales que viven en Refuasis", comentaron.

Lo que se recomienda es reservar el lugar ya que los cupos son limitados. Lo único que hay que hacer es enviar un mensaje de WhatsApp al siguiente número: 1123554456

Un refugio que concientiza sobre la adopción responsable de animales

Actualmente, el refugio que se creó en Lomas, pero luego se mudó a un predio en el Partido de Cañuelas, tiene 300 animales entre caballos, perros y gatos. Todos ellos llegaron al refugio tras ser rescatados del maltrato o el abandono.

Cada uno de ellos espera por un hogar que los adopte de manera responsable, por eso el trabajo que realizan a diario se basa en concientizar a más personas. Pero, para sostener a tantos animales que están esperando por una familia, recurren a estos eventos para solventar los gastos que requiere su mantención.

Desde su creación, el Refugio San Francisco de Asís trabaja constantemente en la concientización sobre la adopción responsable y las castraciones que son fundamentales para que no haya perros y gatos abandonados en la calle.

Por eso, quienes quieran apoyar la iniciativa, sumarse como voluntarios, o donar todo tipo de artículos o medicación para los más de 300 animales pueden hacerlo siguiendo sus redes sociales y enviando un mensaje privado en Facebook.com/Refuasis o en Instagram: @refuasis

También, juntan fondos durante todo el año a través de un puesto que instalan todas las semanas en pleno centro de Lomas. Hay que pasar por allí los miércoles de 16 a 20 o los sábados de 9.30 a 20. Venden todo tipo de artículos para perros y gatos, pipetas, sticker, golosinas e indumentaria entre otras cosas.