Qué es y cómo funciona el WhatsApp de la Comunidad en Lomas.

Los vecinos de Lomas de Zamora pueden realizar consultas, reclamos y pedidos al Municipio a través del servicio de WhatsApp del Centro de Atención Vecinal, una alternativa para iniciar gestiones sin acercarse a una dependencia. El canal funciona de lunes a viernes y también durante fines de semana y feriados.

La línea de WhatsApp 1521937726 recibe mensajes de lunes a viernes, de 8 a 20. Los sábados, domingos y feriados, en tanto, el horario de atención es de 8 a 13.

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A través de este canal se pueden iniciar solicitudes vinculadas con distintos servicios municipales y realizar consultas o reclamos. Los pedidos son derivados a las áreas correspondientes para facilitar su seguimiento y resolución.

Además del WhatsApp, el Centro de Atención Vecinal dispone de las líneas telefónicas 0800-122-5662 y 0800-666-6666.

Además del WhatsApp, el Centro de Atención Vecinal dispone de las líneas telefónicas 0800-122-5662 y 0800-666-6666.

Atención presencial y canales por barrio

Quienes necesiten una atención presencial pueden acercarse de lunes a viernes, de 8 a 14, al edificio ubicado en Azara 237. Allí se brinda asesoramiento sobre trámites administrativos, se pueden solicitar turnos y consultar el estado de expedientes.

También se reciben pedidos relacionados con la vía pública, como reclamos por limpieza, reparación de luminarias y otras situaciones que requieren intervención municipal.

Por otra parte, cada barrio cuenta con un Centro de Gestión Municipal y sus respectivos números de WhatsApp. De esta manera, los vecinos pueden comunicarse directamente con el área correspondiente según su zona.