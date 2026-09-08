Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand: revelan el resultado de una tomografía

Mirtha Legrand sigue internada en el Sanatorio Mater Dei bajo observación por un cuadro respiratorio que fue confirmado por la institución y por la propia familia de la conductora de El Trece. También aclararon está fuera de peligro y de buen ánimo.

En el programa de Moria Casán explicaron que en las últimas horas se le realizaron estudios de rutina a Mirtha Legrand para conocer el estado general mientras se avanza con el tratamiento de su bronquitis.

Alerta. Preocupación por la salud de Mirtha: fue internada por una bronquitis

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Mercedes Ninci, desde un móvil, leyó parte del informe en el que se menciona la “reagudización de patología previa inflamatoria infecciosa”, coincidente con su bronquitis y una “hernia hiatal mixta” preexistente. De todos modos, lo que más llamó la atención fue la presencia de un “nódulo pulmonar de 14 mm” y un “hamartoma”.

El doctor Guillermo Capuya, en el ciclo de El Trece , aclaró de qué se trata esa patología. “El hamartoma es una malformación benigna que lo tiene hace tiempo pero es importante hacerles un seguimiento, por eso se lo menciona. Lo demás, corresponde a la afección respiratoria”, aseguró el especialista.

Mientras que Nacho Viale confirmó que su abuela tuvo una muy buena noche y que todo se mantienen de esta manera, en los próximos días podría recibir el alta médica.

Los detalles de la salud de Mirtha Legrand.

Dentro del programa, Guillermo Capuya fue enumerando las diferentes afecciones que atravesó Mirtha Legrand en los últimos años. Recordó una intervención del año 2014 por una caída que provocó fractura de tibia y peroné.

En 2019, tuvo otro ingreso a quirófano por obstrucción intestinal y en 2021, volvió a ingresar a la sala de operaciones para una angioplastia y la colocación de 2 stents.