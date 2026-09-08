martes 08 de septiembre de 2026
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8 de septiembre de 2026
Preocupación.

Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand: revelan el resultado de una tomografía

Mirtha Legrand, de 99 años, continúa internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro bronquial y filtraron los estudios que le fueron realizando.

Mirtha Legrand sigue internada.&nbsp;

Mirtha Legrand sigue internada. 

En el programa de Moria Casán explicaron que en las últimas horas se le realizaron estudios de rutina a Mirtha Legrand para conocer el estado general mientras se avanza con el tratamiento de su bronquitis.

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Internaron a Mirtha Legrand. 
Alerta.

Preocupación por la salud de Mirtha: fue internada por una bronquitis

Mercedes Ninci, desde un móvil, leyó parte del informe en el que se menciona la “reagudización de patología previa inflamatoria infecciosa”, coincidente con su bronquitis y una “hernia hiatal mixta” preexistente. De todos modos, lo que más llamó la atención fue la presencia de un “nódulo pulmonar de 14 mm” y un “hamartoma”.

Los estudios que le hicieron a Mirtha Legrand

El doctor Guillermo Capuya, en el ciclo de El Trece, aclaró de qué se trata esa patología. “El hamartoma es una malformación benigna que lo tiene hace tiempo pero es importante hacerles un seguimiento, por eso se lo menciona. Lo demás, corresponde a la afección respiratoria”, aseguró el especialista.

Mientras que Nacho Viale confirmó que su abuela tuvo una muy buena noche y que todo se mantienen de esta manera, en los próximos días podría recibir el alta médica.

Los detalles de la salud de Mirtha Legrand.

Los detalles de la salud de Mirtha Legrand.

Dentro del programa, Guillermo Capuya fue enumerando las diferentes afecciones que atravesó Mirtha Legrand en los últimos años. Recordó una intervención del año 2014 por una caída que provocó fractura de tibia y peroné.

En 2019, tuvo otro ingreso a quirófano por obstrucción intestinal y en 2021, volvió a ingresar a la sala de operaciones para una angioplastia y la colocación de 2 stents.

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