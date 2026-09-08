Almirante Brown: dónde funcionan las ferias del Circuito de Ahorro de septiembre

El Circuito de Ahorro de Almirante Brown recorrerá distintos puntos del distrito durante septiembre con ferias que ofrecen frutas, verduras, alimentos de almacén, pescadería y elaboraciones de productores locales. Las propuestas se instalarán en Burzaco, Claypole, Longchamps, Glew y Ministro Rivadavia, con distintos días y horarios.

El Mercado de Cercanía funcionará los martes de septiembre —8, 15, 22 y 29— en la estación Burzaco, ubicada en Ricardo Rojas y Pellegrini. También estará en Claypole, en avenida 17 de Octubre y Nazca, los miércoles 9, 16, 23 y 30, y los viernes 11, 18 y 25. En ambos puntos, la atención será de 9 a 14.

En el Instituto Municipal de Economía Social (IMES), de Cruz del Sur 1271, esquina Uruguay, Burzaco, se realizará Multiplicar los viernes 11, 18 y 25, de 9 a 14. Allí habrá verduras agroecológicas, frutas de estación, artículos de vivero y productos elaborados por productores de Glew.

Además, las compras que correspondan podrán acceder a un 40% de ahorro con Cuenta DNI, según informó el Municipio.

El Mercado de Cercanía funcionará los martes de septiembre —8, 15, 22 y 29— en la estación Burzaco.

Más opciones en septiembre

La Feria de Productores Rurales se instalará todos los viernes, de 10 a 14, en Plaza Cerretti, con frutas, verduras, huevos de campo, quesos, embutidos, dulces, conservas y productos de panadería, entre otras elaboraciones.

Los sábados, de 10 a 16, la propuesta se trasladará a la Granja Educativa de Ministro Rivadavia, donde se podrán adquirir productos de productores rurales y emprendedores.

Por otra parte, Mercados Bonaerenses funcionará todos los martes y viernes, de 9 a 14, en el lado este de la estación Longchamps. La oferta incluye productos de campo, panadería, pescadería, frutas y verduras, miel, frutos secos y artículos de almacén.

Se ofrecen productos artesanales para todos los gustos.

Desde el Municipio, el intendente Mariano Cascallares destacó que el programa busca ofrecer alternativas para las familias y, al mismo tiempo, fortalecer a productores y emprendedores de Almirante Brown.