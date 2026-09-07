Preocupación por la salud de Mirtha Legrand: fue internada por una bronquitis

Luego de ausentarse de la grabación de su programa de El Trece debido a un fuerte cuadro gripal, Mirtha Legrand tuvo que ser internada este lunes para permanecer bajo un mayor control médico de su salud y se conocieron nuevos detalles.

La información fue dada a conocer por Analía Franchín en el programa de Georgina Barbarossa, en Telefe donde explicó que Mirtha Legrand estaría atravesando una bronquitis y que, en un primer momento, su médico de cabecera le había indicado reposo absoluto.

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De todos modos, ante la complicación del cuadro, los profesionales decidieron ingresarla a una clínica de manera preventiva para poder monitorear su estado de salud.

“Estaría con una bronquitis y su médico de cabecera le recomendó reposo total. En las últimas horas, sin embargo, tuvieron que ingresarla a la clínica, donde está monitoreada y más controlada”, detalló Analía Franchín sobre la salud de Mirtha Legrand.

Luego Georgina Barbarossa habló directamente con Marcela Tinayre, la hija de la legendaria conductora, contó más detalles y llevó tranquilidad.

A través de un mensaje de WhatsApp que leyó al aire, la conductora despejó dudas y detalló el cuadro médico exacto. “Hola Georgi, está todo bajo control. Está con bronquitis. Sus bronquios, por salir tanto y tomar frío. Solo para estar súper cuidada y controlada. Nada malo, gracias por preguntar”, precisó Marcela Tinayre.

Desde el entorno familiar remarcaron que, más allá de la internación preventiva, se encuentra fuerte y enfocada en su pronta recuperación: "Está de excelente ánimo y ella prefiere internarse".

Juana Viale habló de la salud de Mirtha Legrand.

Mirtha Legrand fue reemplazada por Juana Viale

La preocupación por la salud de Mirtha Legrand había comenzado hace unos días, cuando debió bajarse a último momento de la grabación de su programa en El Trece

Ante esta ausencia, su nieta Juana Viale ocupó su lugar y contó al aire que su abuela estaba atravesando una gripe y se encontraba medicada.

En abril de este año, Mirtha Legrand estuvo muy delicada a raíz de un cuadro gripal que derivó en una fuerte bronquitis. Sus médicos se pusieron firmes y le indicaron reposo estricto, sobre todo para evitar una recaída que a su edad, podría ser muy riesgosa.

Recibió tratamiento con antibióticos y su recuperación llevó más tiempo del esperado, por lo que estuvo fuera de la televisión por varias semanas. Al final, en mayo recibió el alta y pudo volver a ponerse al frente de su programa.