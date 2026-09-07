Una obra protagonizada por un actor de Lomas llegó al Congreso de la Nación

La obra "Preso sin nombre" , protagonizada por el actor de Lomas de Zamora Nicolás Cesare , se presentó en el Auditorio del Congreso Nacional en el marco del Día Internacional de las Personas Detenidas-Desaparecidas .

Bajo la dirección de Andrés Caputo y con el apoyo de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Municipio de Lomas , la obra está basada en el relato de Jacobo Timerman y sus días en cautiverio durante la última dictadura militar . A sala llena y con entrada libre, el público disfrutó de una presentación en el Auditorio del Congreso de la Nación que fue impulsada por el diputado Horacio Pietragalla .

"El arte y la cultura son también herramientas para transmitir nuestra historia a las nuevas generaciones, reflexionar sobre los desafíos de nuestra democracia y poner en diálogo las experiencias del pasado con las injusticias del presente. Agradecemos especialmente la invitación y la posibilidad de acompañar esta propuesta", destacaron desde la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Desde Lomas asistieron al Auditorio del Congreso el secretario de Derechos Humanos del Partido Justicialista, Daniel Prassel; Raúl López y Humberto Reinoso, de la Mesa de Trabajo del Ex Pozo de Banfield ; y Andrea Serrizuela y Mariela Abregú, de la Subsecretaría de Derechos Humanos. La obra, que fue declarada de Interés Municipal mediante un proyecto de la concejala Noemi Di Gianni, se presentará el 26 de septiembre en el Pozo de Banfield .

Una obra clave para multiplicar la memoria y el Nunca Más

Basada en el libro “Preso sin nombre, celda sin número”, de Jacobo Timerman, la obra de teatro presenta a un hombre en libertad que reconstruye, desde la memoria y el cuerpo, los casi 30 meses en los que estuvo detenido durante la dictadura.

“Para nosotros es una experiencia impresionante porque tuvimos la oportunidad de ponernos en contacto con Jordana Timerman, la nieta de Jacobo, quien dio la autorización para hacer el texto al cumplirse 45 años de la publicación donde se denunció lo que ocurría en las cárceles de Argentina”, remarcó Nicolás Cesare.

El actor aclara que el texto "no está contado de manera violenta sino desde una literatura escrita por alguien absolutamente destacado dentro del periodismo”. "A 50 años del golpe militar y en medio de las vulneraciones de derechos y de lo que vivimos en la Argentina de Milei, es un texto fundamental para acercar al público", agregó.

La dirección está a cargo de Andrés Caputo (director, actor y clown) quien actualmente se desempeña como Director General de las Escuelas de Artes e Idiomas del Municipio de Lanús.