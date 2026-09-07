Oficios con salida laboral: en Lomas arrancaron nuevas capacitaciones gratuitas

A través del programa Capacitate en tu Barrio , el Municipio lanzó nuevos cursos gratuitos para que los vecinos de Lomas de Zamora aprendan diferentes oficios y tengan una salida laboral .

Durante este segundo cuatrimestre, un total de 600 alumnos participan en los cursos de pastelería, soldadura, textil, huerta y computación . Los clases se desarrollan de manera articulada con los Centros de Gestión Municipal (CGM) de Santa Catalina, Albertina, Santa Marta, Fiorito, Centenario, Budge y el CIC 17 de Noviembre .

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"Con respecto al curso de soldadura, es una alegría destacar que los estudiantes realizan prácticas profesionalizantes y llevan a cabo arreglos de sillas, mesas y puertas que se encuentran en el Polo Educativo de Budge. Mientras que en los cursos de pastelería se abordan temas como la soberanía alimentaria , manipulación de alimentos y la formación teórica y práctica específica del oficio", detalló la subsecretaria de Educación Popular, Rocío Álvarez.

El programa alcanza anualmente a 1.200 estudiantes que se forman de manera integral y también se organizan cursos cuatrimestrales de panificación y pastelería en más de 20 instituciones de distintos barrios.

Múltiples cursos y talleres en Lomas de Zamora

Lomas tiene una plataforma digital creada por el Municipio que concentra toda la información sobre más de 500 cursos, talleres, capacitaciones y carreras que se dictan en 59 instituciones. La idea es facilitar el acceso a los vecinos que buscan capacitarse, aprender un oficio o continuar sus estudios.

Las personas que entren a la página web de Aprender Lomas encontrarán la oferta educativa de los centros de formación profesional, las escuelas municipales, escuelas técnicas, la Universidad Nacional de Lomas (UNLZ) y las múltiples entidades que funcionan en los distintos barrios.

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Hay un total de 554 opciones en múltiples áreas y rubros como administración y gestión, ambiente, automotriz, construcciones, cuidados y servicios comunitarios, electromecánica, deportes, electrónica, estética, gastronomía, hotelería y turismo, industria alimentaria, industrias culturales, informática, indumentaria, madera y mueble, metalurgia, oficios, química, salud y textil.

La web brinda la posibilidad de filtrar las búsquedas por áreas temáticas, localidades e instituciones. También se puede navegar por el mapa interactivo y descubrir oportunidades de formación en cada localidad. Cuando seleccionen el curso o carrera que les interesa, los vecinos accederán a las direcciones y números de contacto para comunicarse con la institución y concretar la inscripción.