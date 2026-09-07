lunes 07 de septiembre de 2026
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7 de septiembre de 2026
Oportunidad.

Oficios con salida laboral: en Lomas arrancaron nuevas capacitaciones gratuitas

A través del programa Capacitate en tu Barrio, el Municipio lanzó cursos de pastelería, soldadura, textil, huerta y computación para 600 vecinos.

Arrancó el segundo cuatrimestre con más cursos para los vecinos.

Arrancó el segundo cuatrimestre con más cursos para los vecinos.

Durante este segundo cuatrimestre, un total de 600 alumnos participan en los cursos de pastelería, soldadura, textil, huerta y computación. Los clases se desarrollan de manera articulada con los Centros de Gestión Municipal (CGM) de Santa Catalina, Albertina, Santa Marta, Fiorito, Centenario, Budge y el CIC 17 de Noviembre.

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El programa alcanza anualmente a 1.200 estudiantes.

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"Con respecto al curso de soldadura, es una alegría destacar que los estudiantes realizan prácticas profesionalizantes y llevan a cabo arreglos de sillas, mesas y puertas que se encuentran en el Polo Educativo de Budge. Mientras que en los cursos de pastelería se abordan temas como la soberanía alimentaria, manipulación de alimentos y la formación teórica y práctica específica del oficio", detalló la subsecretaria de Educación Popular, Rocío Álvarez.

El programa alcanza anualmente a 1.200 estudiantes que se forman de manera integral y también se organizan cursos cuatrimestrales de panificación y pastelería en más de 20 instituciones de distintos barrios.

Múltiples cursos y talleres en Lomas de Zamora

Lomas tiene una plataforma digital creada por el Municipio que concentra toda la información sobre más de 500 cursos, talleres, capacitaciones y carreras que se dictan en 59 instituciones. La idea es facilitar el acceso a los vecinos que buscan capacitarse, aprender un oficio o continuar sus estudios.

Las personas que entren a la página web de Aprender Lomas encontrarán la oferta educativa de los centros de formación profesional, las escuelas municipales, escuelas técnicas, la Universidad Nacional de Lomas (UNLZ) y las múltiples entidades que funcionan en los distintos barrios.

Hay un total de 554 opciones en múltiples áreas y rubros como administración y gestión, ambiente, automotriz, construcciones, cuidados y servicios comunitarios, electromecánica, deportes, electrónica, estética, gastronomía, hotelería y turismo, industria alimentaria, industrias culturales, informática, indumentaria, madera y mueble, metalurgia, oficios, química, salud y textil.

La web brinda la posibilidad de filtrar las búsquedas por áreas temáticas, localidades e instituciones. También se puede navegar por el mapa interactivo y descubrir oportunidades de formación en cada localidad. Cuando seleccionen el curso o carrera que les interesa, los vecinos accederán a las direcciones y números de contacto para comunicarse con la institución y concretar la inscripción.

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