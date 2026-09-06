Paula Chaves contó su drama familiar en su adolescencia: "Vivíamos con $20 por día"

Paula Chaves recordó uno de los momentos más difíciles de su adolescencia y contó cómo cambió la vida de su familia cuando su papá se fundió. La modelo abrió su corazón en PH Podemos Hablar , conducido por Andy Kusnetzoff , donde repasó cómo era la vida de su familia antes y después de la crisis.

La modelo tenía 15 o 16 años cuando dejaron San Isidro y se mudaron a Lobos, donde atravesaron una complicada situación económica. “Nosotros vivíamos en San Isidro, en un barrio privado, íbamos a un colegio de doble escolaridad y un día para el otro mi papá haciendo textil se fundió y nos fuimos a vivir a Lobos”, recordó.

¿Qué onda? Por qué está todo mal entre Paula Chaves y Mery del Cerro

Según relató, el cambio ocurrió en el año 2000, cuando tenía entre 15 y 16 años. La familia se instaló en una casa que les prestó su tía en Lobos. La modelo contó que en ese momento tampoco tenían teléfono, por lo que debía trasladarse hasta un locutorio ubicado frente a la casa de su abuela.

Entre los momentos más difíciles, Paula Chaves mencionó las consecuencias de la situación económica de su papá y las dificultades que atravesaron en su vivienda. “Yo lo vi a mi papá como le hipotecaron la casa, vi cómo se fundió, vi cómo vivíamos con $20 por día”, expresó.

A eso se sumaban los problemas provocados por las inundaciones. “Salíamos corriendo a levantar los muebles porque se inundaba y entraba el agua hasta el living”, contó.

El momento en que Paula Chaves comenzó a ayudar a su familia

La situación económica también estuvo presente cuando Paula Chaves comenzó a trabajar. La modelo recordó que, a los 18 años, su participación en Súper M le permitió aportar dinero en su hogar. “Fui sostén de mi familia con 18 años cuando gané Súper M y empecé a trabajar y entendí que podía ayudar y quería ver la heladera llena en mi casa. Nunca nos faltó igualmente para comer”, explicó.

Al repasar aquella etapa, Paula Chaves también reflexionó sobre cómo podría haber sido su vida si hubiera comenzado directamente en los medios desde una posición diferente. “Miro para atrás y digo: mi cabeza hubiera sido otra si salía de San Isidro a trabajar en la tele o ser famosa”, concluyó.

Paula Chaves y el mensaje que busca transmitirles a sus hijos

Con el paso del tiempo, Paula Chaves consideró que aquella experiencia tuvo un peso importante en su formación personal y en la manera en que entiende el valor del trabajo. “Y fue lo mejor que me pasó porque de verdad creo que me forjaron a mí como persona de valorar las cosas”, sostuvo.

La modelo también explicó que intenta transmitirles esa enseñanza a sus hijos. “Mis hijos hoy pueden tener lo que sea y yo trato de que puedan valorar cada cosa que tienen y que cada cosa se gana con trabajo”, señaló.

En ese sentido, contó que actualmente están haciendo su casa y que procura que sus hijos conozcan el esfuerzo que implica afrontar los gastos. “Ahora estamos haciendo nuestra casa y yo les digo: nuestro gasto está acá para que ellos sepan que lo hacemos con mucho esfuerzo”, remarcó.