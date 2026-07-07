miércoles 08 de julio de 2026
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7 de julio de 2026
¿Qué onda?

Laurita Fernández reveló que pasó realmente con Pedro Alfonso

Laurita Fernández salió al cruce de su supuesto vínculo con Pedro Alfonso y sobre los rumores de un conflicto con Paula Chaves.

Laurita Fernández habló de Pedro Alfonso.

Laurita Fernández habló de Pedro Alfonso.

Laurita Fernández rompió el silencio y salió al cruce de los rumores de la supuesta interna que con Paula Chaves, en medio de la participación de Pedro Alfonso en la obra La cena de los tontos. El actor está reemplazando a Gustavo Bermúdez.

"Ahora me enteré de que supuestamente yo tuve algo con Pedro. No tuve, ni tengo, ni voy a tener jamás en mi vida algo con Pedro Alfonso, no me interesa, no me interesó demasiado, tuve con mis vínculos en el Bailando, que bastante me quemaron la cabeza, así que a mí no me metan más en esos problemas que no tengan que ver, y si nadie es contundente en aclararlo y decirlo, lo voy a decir yo, no tengo ningún problema, pero no me jodan con eso", dijo.

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Y en Infama la preguntaron si debería aclarar públicamente la situación. Laurita Fernández respondió sin vueltas: "Yo no tengo pelos en la lengua, me cansé, así que yo no tuve, ni tengo, ni tendré jamás nada, ni siquiera creo que lo tengo en WhatsApp, así que a mí con eso no me pregunten más si ha tenido historias o lo que sea, habrán sido con otras personas, desconozco, no me interesa".

La bronca de Laurita Fernández

En medio de los rumores, Laurita Fernández agregó: "Hoy es mi compañero y yo vengo a hacer mi trabajo, pero no me copa que me metan en cosas que no tengo nada que ver".

Laurita Fernandez y Laurita Fernadez, con Martín Bossi.

Laurita Fernandez y Laurita Fernadez, con Martín Bossi.

La cronista le señaló que no suele mostrarse enojada y le contestó: "No, es que ya estoy grande, entonces hay cosas que ya no me banco, como estas, por ejemplo".

Sobre un conflicto con Paula Chaves, fue tajante: "No, no, no, me preguntás a mí y yo soy clara, fin, porque no me copa que me involucren en cosas que no tengo nada que ver".

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