Laurita Fernández contó qué pasó con Benjamín Vicuña cuando compartieron elenco

Laurita Fernández y Benjamín Vicuña compartieron hace unos años el elenco de la obra de teatro “El Método Grönholm” y desde entonces se habló de un posible romance entre ambos. Ahora la actriz y bailarina contó cómo fue la relación entre ambos.

El tema volvió a instalarse y Ángel de Brito le preguntó en su programa en Bondi Live a Laurita Fernández que pasó por Benjamín Vicuña .

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“¿Saliste con Vicuña?”, lanzó Ángel de Brito en plena transmisión. La respuesta de la bailarina fue tajante: “No, no. Estaba con Benja haciendo una obra. Nos llevamos re bien pero cero”, aclaró.

Embed - Las Confesiones De Laurita Fernández

La reacción de sus colegas fue inmediata. Mariana Brey, presente en el estudio, confesó: “Todos pensamos que de ahí iba a nacer un romance”. “Nos llevamos re bien, pero cero”, repitió Laurita Fernández.

image Laurita Fernandez y Benjamín Vicuña, en la obra de teatro “El Método Grönholm”.

Laurita Fernández habló de sus ex

Laurita Fernández fue consultada sobre la posibilidad de reencontrarse laboralmente con anteriores parejas. “Depende el proyecto, no cierro nada”, sostuvo.

La artista tuvo relaciones sentimentales con figuras conocidas como Federico Hoppe, Fede Bal, Nicolás Cabré y el productor Peluca Brusca.

“Con todos terminé bien. O sea, en el momento no, pero sí después cuando pasan los años”, admitió finalmente Laurita Fernández sobre el tema.