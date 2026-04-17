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17 de abril de 2026
¿Qué onda?

Laurita Fernández contó qué pasó con Benjamín Vicuña cuando compartieron elenco

Laurita Fernández y Benjamín Vicuña quedaron en medio de los rumores de romance compartieron el elenco de la obra de teatro “El Método Grönholm”.

Benjamín Vicuña y Laurita Fernández.&nbsp;

Benjamín Vicuña y Laurita Fernández. 

Laurita Fernández y Benjamín Vicuña compartieron hace unos años el elenco de la obra de teatro “El Método Grönholm” y desde entonces se habló de un posible romance entre ambos. Ahora la actriz y bailarina contó cómo fue la relación entre ambos.

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“¿Saliste con Vicuña?”, lanzó Ángel de Brito en plena transmisión. La respuesta de la bailarina fue tajante: “No, no. Estaba con Benja haciendo una obra. Nos llevamos re bien pero cero”, aclaró.

La reacción de sus colegas fue inmediata. Mariana Brey, presente en el estudio, confesó: “Todos pensamos que de ahí iba a nacer un romance”. “Nos llevamos re bien, pero cero”, repitió Laurita Fernández.

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Laurita Fernandez y Benjamín Vicuña, en la obra de teatro “El Método Grönholm”.

Laurita Fernandez y Benjamín Vicuña, en la obra de teatro “El Método Grönholm”.

Laurita Fernández habló de sus ex

Laurita Fernández fue consultada sobre la posibilidad de reencontrarse laboralmente con anteriores parejas. “Depende el proyecto, no cierro nada”, sostuvo.

La artista tuvo relaciones sentimentales con figuras conocidas como Federico Hoppe, Fede Bal, Nicolás Cabré y el productor Peluca Brusca.

“Con todos terminé bien. O sea, en el momento no, pero sí después cuando pasan los años”, admitió finalmente Laurita Fernández sobre el tema.

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