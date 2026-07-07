Desmienten el corte del servicio de varías líneas de colectivo de Lomas durante el partido de la Selección

Las líneas de colectivo 540, 542, 548, 550, 551, 552 y 553 operarán con normalidad.

En pocas palabras Desmentida oficial: Se desmintió la falsa noticia sobre la suspensión de varias líneas de colectivos en Lomas de Zamora.

Se desmintió la falsa noticia sobre la suspensión de varias líneas de colectivos en Lomas de Zamora. Servicio normal: Las líneas 540, 542, 548, 550, 551, 552 y 553 operarán con normalidad durante el partido de la Selección.

Las líneas 540, 542, 548, 550, 551, 552 y 553 operarán con normalidad durante el partido de la Selección. Recomendación: Se aconseja a los usuarios informarse solo por canales oficiales para evitar desinformación. Resumen generado por Thinkindot AI

Ayer comenzó a circular en redes sociales un comunicado que anunciaba una supuesta suspensión del servicio de las líneas de colectivos 540, 542, 548, 550, 551, 552 y 553 del Grupo Autobuses de Lomas de Zamora durante el partido que la Selección Argentina disputará hoy frente a Egipto por octavos de final del Mundial.

El flyer indicaba que los colectivos dejarían de circular entre las 12.30 y las 16.30 en coincidencia con el horario del encuentro, lo que generó preocupación entre los usuarios que diariamente utilizan estas líneas para movilizarse por Lomas de Zamora y otros distritos de la región.

El comunicado falso que se viralizó y confirmaba el corte del servicio de varías líneas de colectivo de Lomas. La respuesta desde la empresa de colectivo Sin embargo, desde la línea 542 desmintieron la publicación y aclararon que el comunicado no fue emitido por la empresa: “La noticia que circula sobre la cual confunde al pasajero es totalmente falsa”, expresaron desde el grupo de Facebook línea 542 Autobuses Buenos Aires.

De esta manera, confirmaron que el servicio de las líneas continuará funcionando con normalidad y que no habrá interrupciones durante el partido entre Argentina y Egipto. Ante la viralización de la imagen, desde la empresa recomendaron a los pasajeros informarse únicamente a través de los canales oficiales para evitar confusiones y la difusión de noticias falsas sobre el funcionamiento del transporte público.

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