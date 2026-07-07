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7 de julio de 2026
Crimen.

El femicida de Noelia Rivero seguirá en una unidad psiquiátrica hasta que se determine si puede ser juzgado

Antes del juicio, la Justicia de Lomas de Zamora deberá determinar si está psiquiátricamente apto para ser llevado a juicio por el crimen ocurrido en Temperley.

Noelia Rivero, la joven asesinada en Temperley.

Noelia Rivero, la joven asesinada en Temperley.

La Justicia de Garantías de Lomas de Zamora dispuso que Tomás Adrián Núñez, el hombre que asesinó a puñaladas a su pareja Noelia Rivero en Temperley, continúe internado en la Unidad Psiquiátrica N°34 de Melchor Romero del Servicio Penitenciario Bonaerense hasta el juicio.

Antes del debate, las autoridades judiciales a cargo del caso deberán determinar si Núñez está psiquiátricamente apto para afrontarlo. Mientras tanto, permanecerá en el establecimiento de régimen cerrado donde ya se encuentra alojado, debido a que es considerado un “riesgo cierto e inminente para sí y/o para terceros”.

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La causa es llevada adelante por Marcela Juan, fiscal de la UFI 16 de Lomas. Antes de que llegue al juicio, los peritos deberán evaluar el estado psiquiátrico de Núñez y dictaminar si se encuentra en condiciones de ser juzgado.

El femicida, de 37 años, tenía una severa adicción a las drogas, antecedente que fue determinante para ordenar su internación en una unidad psiquiátrica del penitenciario bonaerense desde el momento de su detención.

Noelia Rivero fue asesinada por su pareja en Temperley.

Noelia Rivero fue asesinada por su pareja en Temperley.

El femicidio de Noelia Rivero

Noelia Rivero fue asesinada el 30 de mayo pasado por su novio, Tomás Núñez, quien le aplicó varias puñaladas dentro de una casa ubicada en Lavalle al 1700, en Temperley Oeste.

La Policía fue al lugar tras recibir el llamado de la propia víctima, quien había alertado que su pareja la tenía encerrada. Cuando los uniformados recibieron la autorización y pudieron entrar, ya era tarde: Núñez la había matado. Al ver que el asesino intentó quitarse la vida, inmediatamente lo redujeron, lo detuvieron y lo trasladaron al hospital.

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