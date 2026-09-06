Estalló la guerra entre La Joaqui y Luck Ra: ¿ella lo traicionó con su amigo Tiago PZK?

La Joaqui volvió a quedar en el centro de la escena después de responderle a Luck Ra por una publicación en Instagram. El cantante había asegurado que nunca la engañó y mencionado su vínculo con un “ex gran amigo”. La artista reaccionó con un contundente mensaje y sostuvo que eligió preservar información tras la separación.

El intercambio comenzó después de que Luck Ra publicara un mensaje en sus redes sociales a raíz de las declaraciones que La Joaqui había realizado en Luzu sobre sus relaciones anteriores.

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Sin vueltas. Luck Ra habló por primera vez sobre su separación de La Joaqui

“Mi amor y respeto por Joaqui siempre fue verdadero y grande, nunca la engañé. Fue la mujer más importante de mi vida, respeto su presente y me duele mucho que me siga vinculando con esta historia, ya que está saliendo con un ex gran amigo hace un tiempo”, expresó el cantante.

La publicación provocó la reacción de La Joaqui , quien decidió responderle públicamente y aseguró que la relación terminó hace dos meses por decisión de él.

“Nuestra relación terminó hace dos meses por decisión tuya y de una manera que fue mucho más fría e irrespetuosa de lo que alguna vez elegí contar. Preservé cosas que podrían haberte dejado mal parado”, afirmó la cantante.

La Joaqui también explicó por qué, según su propio relato, había decidido no contar determinados detalles de lo ocurrido entre ambos.

“No por miedo ni porque te debiera silencio, sino por cariño, por códigos y por respeto a lo que alguna vez fuimos. Por eso me duele qu hoy confundas mi amabilidad con un lugar del que podés abusar”, escribió.

La Joaqui estalló contra Luck Ra.

La Joaqui habló de Tiago PZK

Uno de los puntos centrales del mensaje estuvo relacionado con Tiago PZK, a quien Luck Ra había mencionado como un “ex gran amigo”.

La Joaqui cuestionó esa manera de referirse al vínculo y sostuvo: “Me parece profundamente injusto que, para acomodar esta historia a tu favor, reduzcas a una persona a ‘un ex gran amigo’ tuyo. Vos sabés perfectamente que nosotros nos conocemos de chicos y sabés que existe entre nosotros una historia propia”.

Luego, la cantante volvió a remarcar su postura sobre la forma en que fue presentada la situación. “Reducir toda esa historia a ‘mi ex gran amigo’ no es contar la verdad, es elegir cuidadosamente qué parte de la verdad contar para sugerir una traición. Si vamos a hablar de valores y de códigos, quizás antes te convendría hacer memoria”, sentenció.

El mensaje final de La Joaqui

En el cierre de su publicación, La Joaqui sostuvo que haber continuado con su vida después de la separación no convierte a Luck Ra en víctima de la situación.

“Que yo haya hecho mi duelo más rápido de lo que esperabas no te convierte en víctima de mi presente. Haber formado parte de mi pasado tampoco te convierte en dueño de mi intimidad. Yo sigo eligiendo no contar muchas cosas por respeto”, concluyó.

De esta manera, el intercambio entre La Joaqui y Luck Ra sumó un nuevo capítulo, esta vez con fuertes declaraciones de la cantante sobre el final de la relación y sobre los motivos por los que decidió mantener en reserva determinados aspectos de la historia.