domingo 06 de septiembre de 2026
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6 de septiembre de 2026
Tribunales.

Juzgarán a los hermanos detenidos por el crimen de Miqueas Arizpe

La causa fue elevada a juicio y Cristian Gabriel Assat y Marcelo Ezequiel Assat deberán enfrentar un debate por el homicidio ocurrido en febrero.

Miqueas Arizpe fue asesinado en febrero pasado.

Miqueas Arizpe fue asesinado en febrero pasado.

La causa por el crimen de Miqueas Alexis Arizpe, asesinado el pasado 23 de febrero pasado en Villa Centenario, fue elevada a juicio y los dos hermanos acusados por el homicidio deberán enfrentar un debate oral.

Fuentes judiciales confirmaron a La Unión siguen imputados por la UFI 19 de Lomas de Zamor: Cristian Gabriel Assat y Marcelo Ezequiel Assat serán llevados a juicio.

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Los dos acusados permanecen detenidos con prisión preventiva desde mayo, cuando fueron arrestados durante un operativo realizado por efectivos de la Policía Federal Argentina en Villa Fiorito. La medida había sido dictada mientras avanzaba la investigación por el crimen.

Según la acusación, los hermanos están imputados por “homicidio agravado”. Durante sus respectivas indagatorias, uno de ellos negó haber participado del ataque, mientras que el otro reconoció haber estado en el lugar, aunque sostuvo que no tuvo intención de matar a Arizpe.

El crimen de Miqueas arizpe

Miqueas Arizpe, de 31 años, fue atacado el 23 de febrero frente a un kiosco de Villa Centenario. De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, los agresores llegaron a bordo de un Volkswagen Golf, descendieron del vehículo y atacaron a la víctima a golpes antes de apuñalarla.

Un vecino trasladó a Arizpe hasta la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Fiorito, donde murió poco después de ingresar. Para los investigadores, el ataque habría estado relacionado con un conflicto previo entre la víctima y uno de los acusados y habría sido planificado con anterioridad.

La investigación había avanzado en paralelo sobre un tercer sospechoso: el hombre que habría conducido el vehículo utilizado por los atacantes. En la última actualización publicada por este medio, todavía se trabajaba para identificarlo.

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