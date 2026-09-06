La Casa Barrow: el rincón de Temperley donde los autos, el rock y la cultura vintage se encuentran

En una casa de Temperley , entre autos antiguos, instrumentos musicales, maquetas y objetos de otras épocas, nació una propuesta diferente. La Casa Barrow surgió casi de manera espontánea, a partir de las reuniones del músico y coleccionista que está detrás del proyecto junto a sus amigos, muchos de ellos vinculados al mundo de la música y los vehículos clásicos.

“Es mi casa”, explicó su dueño a La Unión , y esa característica atraviesa toda la propuesta, recibe amigos, hace música, trabaja, restaura vehículos, arma maquetas y organiza encuentros alrededor de las cosas que disfruta.

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La historia de la casa ubicada en Vicente Stea 1567, Temperley , comenzó hace aproximadamente seis años, cuando las juntadas entre amigos y las reuniones, "lo que nos motivó a crear este espacio es digamos el fin de compartir todo lo que es este mundo de los autos viejos, del rock, las motos, el coleccionismo, todo lo que es miniatura", expresó. Después de dos años de inactividad, La Casa Barrow se prepara para volver a recibir al público.

El nombre tampoco fue elegido al azar, "Barrow" hace referencia a Clyde Barrow, fue pareja sentimental y cómplice criminal de Bonnie Parker , también refiere a una pasión que su creador conserva desde la infancia: las historias del lejano oeste, los bandidos rurales, el folklores de otras épocas y toda la estética vinculada al mundo western.

"De chico tenía un libro y me acuerdo que era como una especie de de superhéroe", detalló Piter. Esa identidad se refleja en cada rincón del lugar, autos antiguos, motos, rock, objetos vintage, juguetes, cómics, miniaturas y modelismo forman parte de un universo que busca reunir a personas con intereses en común.

Fecha de regreso: 4 de octubre

La propuesta La Casa Barrow combina música, gastronomía, emprendimientos, vehículos y coleccionismo. Periódicamente se organizan ferias y encuentros con emprendedores, además, se puede comer y disfrutar de shows. También funcionan clases de modelismo, con armado de maquetas, dioramas y figuras, y existe una sala de ensayo que utilizan distintas bandas. "Salió de de un grupo de amigos y bueno fue creciendo, fue creciendo y ahora vienen ya hace tiempo tocando varias bandas", subrayó.

Una de las particularidades de las ferias es que los emprendedores no pagan por instalar sus puestos. La intención, según cuentan desde el espacio, es generar una comunidad y ofrecer una oportunidad para que distintos proyectos puedan mostrarse.

El regreso tendrá una fecha especial: el domingo 4 de octubre, con una jornada que se extenderá durante todo el día, la entrada será gratuita y los shows tendrán modalidad a la gorra.

La entrada será gratuita y los shows tendrán modalidad a la gorra.

La programación incluirá música en vivo, feria de emprendedores, comidas, autos antiguos, motos, bicicletas, juguetes vintage y diferentes propuestas vinculadas a la estética retro. También habrá desfile de indumentaria de emprendedores, presencia de chicas pin-up, propuestas de estética country y rockabilly y baile de rock and roll.

Entre los shows anunciados estarán Jessie and the Rabbits, proyecto encabezado por la cantante local Jesica Pacha; Alarcón y Los del Hielo, banda vinculada al propio espacio; y Los Cocineros del Swing, agrupación de la zona sur que recupera sonidos y estilos de otras épocas.

Una casa que busca convertirse en un punto de encuentro

Más allá de la agenda de actividades, el objetivo es construir un lugar donde puedan encontrarse personas que comparten una determinada forma de disfrutar la música, los vehículos, los objetos antiguos y la cultura de otras épocas. “Que este lugar sea un punto de encuentro me parece algo encantador”, resumió su dueño.

En ese sentido, la casa funciona como una extensión de su propia vida: el lugar donde toca música, restaura lo que vende, construye sus maquetas y recibe a sus amigos. Ahora, esa puerta vuelve a abrirse para que otros puedan formar parte, pero también a quienes simplemente buscan pasar un día diferente en un espacio al aire libre, familiar y con una identidad propia.

Y por último invitó a los vecinos "vengan para conocer un lugar nuevo, distinto, le ponemos mucho cariño y es un hogar, una casona que abre sus puertas para compartir todo esto que nos encanta, por ahí quieren vender algo y pueden traerlo sin ningún problema".