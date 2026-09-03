jueves 03 de septiembre de 2026
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3 de septiembre de 2026
Grave.

Temperley: denuncian que escracharon por error una casa tras el ataque al gato

Una vecina aseguró que difundieron imágenes de su vivienda como si fueran del domicilio del joven que atacó al animal. Pidió que retiren las publicaciones y que cesen los insultos y amenazas.

El brutal caso de maltrato animal ocurrido en Temperley quedó filmado.

El brutal caso de maltrato animal ocurrido en Temperley quedó filmado.

Tras el brutal ataque a un gato en Temperley, vecinos indignados publicaron la supuesta dirección de la casa del adolescente que trató de pisar al animal. Sin embargo, se habrían equivocado: en las últimas horas, una mujer pidió que dejen de difundir la foto de su vivienda como si fuera la del agresor.

“Cansada de pedir que saquen la foto de la casa de mi hija y de mi vecina que publicaron como la casa de la persona que agredió a la gatita, me veo obligada a difundir la imagen de la casa del verdadero agresor”, expresó en redes sociales la presunta víctima del escrache.

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La mujer aseguró que lleva varios días intentando que retiren las fotografías de su casa y de personas de su entorno de las publicaciones realizadas en redes sociales. Ante la falta de respuesta, decidió hacer público su reclamo.

Más allá del reclamo por la difusión de las imágenes, la familia afectada aseguró que la equivocación tuvo consecuencias concretas: comenzaron a recibir insultos, acusaciones y amenazas por un hecho con el que, según sostienen, no tienen ninguna vinculación.

El mensaje de la presunta víctima del falso escrache.

El mensaje de la presunta víctima del falso escrache.

Por eso, solicitaron que las fotografías de su vivienda sean eliminadas de las publicaciones y que se detenga el señalamiento hacia quienes viven allí. “Por favor hagan el escrache o lo que tengan ganas donde corresponde. Y dejen a la gente que no tiene nada que ver en paz”, reclamó la vecina.

Grave caso de maltrato animal y escrache en Temperley

El propietario del gato informó que, pese a la violencia de la agresión, el animal se encontraba bien después del ataque. No obstante, decidió mantenerlo dentro de su vivienda como medida de precaución.

Por su parte, el adolescente que fue registrado por una cámara de seguridad mientras le pisaba la cabeza a un gato fue denunciado ante la UFI 7 de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Andrea Rodríguez Bagnara.

El episodio ocurrió el martes por la tarde sobre la calle Florencio Varela. Las imágenes de una cámara de seguridad muestran al joven, vestido con uniforme escolar, caminando por la vereda y acercándose al animal.

En el video se observa que primero acaricia al gato y, segundos después, le pisa la cabeza, para luego continuar su camino. Sin embargo, las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales y provocaron un fuerte repudio entre vecinos y organizaciones vinculadas a la protección de los animales.

A partir del registro también pudo establecerse que el adolescente sería alumno del Colegio San Francisco Javier. Desde la institución educativa emitieron un comunicado en el que expresaron su rechazo al episodio y remarcaron la importancia de promover el respeto hacia los animales.

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