jueves 03 de septiembre de 2026
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3 de septiembre de 2026
Respaldo.

Federico Otermín: "No hay futuro posible sin defender la industria nacional"

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, presidió un encuentro en la empresa local Bacope junto a referentes de empresas y pymes locales.

Federico Otermín: No hay futuro posible sin defender la industria nacional.

Federico Otermín: "No hay futuro posible sin defender la industria nacional".

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, presidió un encuentro en la empresa local Bacope junto a referentes de empresas y pymes de la ciudad. “Como intendente, en nombre del Gobierno de la Comunidad, quiero agradecerles por apostar a la producción nacional y defender a las familias trabajadoras de nuestra ciudad”, destacó el jefe comunal.

En Argentina, el Día de la Industria se conmemora porque un 2 de septiembre de 1587 zarpó del puerto de Buenos Aires el primer embarque de manufacturas. “Es un momento difícil, pero estamos convencidos de que no hay futuro posible sin defender la industria nacional. Nuestros empresarios y empresarias necesitan un proyecto de país que proteja la producción, promueva la inversión y cuide el empleo local, no podemos permitir que una apertura sin control ni la falta de sensibilidad dejen de lado a los argentinos”, señaló Otermín.

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“Desde el Gobierno de la Comunidad, junto a la Universidad, las cámaras del sector y la fuerza laboral organizada, apostamos al desarrollo de la ciudad. Lo hacemos con iniciativas como Empleo Lomas, que conecta el talento local con el entramado productivo”, añadió el Intendente.

"Nuestros empresarios y empresarias necesitan un proyecto de país que proteja la producción, promueva la inversión y cuide el empleo local".

"No podemos permitir que una apertura sin control ni la falta de sensibilidad dejen de lado a los argentinos”, señaló Otermín.

La importancia de la industria en Lomas

En Lomas de Zamora funcionan casi 6 mil empresas registradas y la industria, con un 23,2%, representa el principal sector del Producto Bruto Geográfico local. Además, la ciudad es el 4° distrito de 135 aportantes al PBG bonaerense.

Para finalizar, Otermín resaltó: “Nosotros creemos en la industria y en la justicia social. Todos los que creemos en eso tenemos que unirnos por el futuro de la Argentina”.

“Nosotros creemos en la industria y en la justicia social. Todos los que creemos en eso tenemos que unirnos por el futuro de la Argentina”.

“Nosotros creemos en la industria y en la justicia social. Todos los que creemos en eso tenemos que unirnos por el futuro de la Argentina”.

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