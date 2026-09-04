sábado 05 de septiembre de 2026
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4 de septiembre de 2026
Emergencia.

Susto en Temperley por una amenaza de bomba en un colegio

Ocurrió este viernes por la tarde en avenida Meeks al 600, en Temperley Oeste. Hubo un fuerte operativo en el lugar.

Fuerte operativo en el lugar.

Fuerte operativo en el lugar.

Instituto Lomas de Zamora, en Temperley.

Instituto Lomas de Zamora, en Temperley.

Una amenaza de bomba puso en alerta a la comunidad educativa de un colegio en la localidad de Temperley. Hubo un fuerte operativo en el lugar y se descartó que hubiera explosivos.

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Una alerta anónima sobre la presencia de explosivos en el establecimiento obligó a activar el protocolo de evacuación. Desde la institución avisaron rápidamente a las autoridades.

Falsa alarma en Temperley

Se descart&oacute; que hubiera explosivos en el colegio de Temperley.

Se descartó que hubiera explosivos en el colegio de Temperley.

En el lugar intervino una dotación de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, personal de Defensa Civil, una ambulancia del servicio 107 de SEC Lomas, efectivos policiales de la jurisdicción y agentes de la Brigada de Explosivos. En el centro de Lomas, los vecinos se alarmaron al escuchar las sirenas de los bomberos.

Tanto los alumnos como el personal docente tuvieron que ser evacuados de urgencia, mientras los expertos revisaban las instalaciones del instituto. Después de una inspección de aproximadamente una hora, se confirmó que no había ninguna bomba en el lugar.

“Hubo una amenaza de bomba al Instituto Lomas. Hubo que evacuar. Explosivos hizo la inspección, negativo el artefacto”, reportaron los Bomberos de Lomas en comunicación con La Unión.

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