Susto en Temperley por una amenaza de bomba en un colegio

Una amenaza de bomba puso en alerta a la comunidad educativa de un colegio en la localidad de Temperley . Hubo un fuerte operativo en el lugar y se descartó que hubiera explosivos.

La semana terminó con un fuerte susto para los estudiantes y docentes del Instituto Lomas de Zamora , ubicado sobre la avenida Meeks 654 , en Temperley Oeste. Todo ocurrió este viernes, poco antes de las 18.

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Una alerta anónima sobre la presencia de explosivos en el establecimiento obligó a activar el protocolo de evacuación. Desde la institución avisaron rápidamente a las autoridades.

En el lugar intervino una dotación de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora , personal de Defensa Civil , una ambulancia del servicio 107 de SEC Lomas , efectivos policiales de la jurisdicción y agentes de la Brigada de Explosivos . En el centro de Lomas, los vecinos se alarmaron al escuchar las sirenas de los bomberos.

Se descartó que hubiera explosivos en el colegio de Temperley.

Tanto los alumnos como el personal docente tuvieron que ser evacuados de urgencia, mientras los expertos revisaban las instalaciones del instituto. Después de una inspección de aproximadamente una hora, se confirmó que no había ninguna bomba en el lugar.

“Hubo una amenaza de bomba al Instituto Lomas. Hubo que evacuar. Explosivos hizo la inspección, negativo el artefacto”, reportaron los Bomberos de Lomas en comunicación con La Unión.