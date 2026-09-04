sábado 05 de septiembre de 2026
Escribinos
4 de septiembre de 2026
Punitivismo.

Empieza a regir la baja de la edad de imputabilidad: qué consecuencias tendrá en los menores

El nuevo régimen penal juvenil entra en vigencia este sábado y establece nuevas penas para adolescentes desde los 14 años.

Empieza a regir la baja de la edad de imputabilidad: qué consecuencias tendrá en los menores.

Empieza a regir la baja de la edad de imputabilidad: qué consecuencias tendrá en los menores.

La nueva legislación fue aprobada por el Congreso en febrero y modifica el esquema que regía desde la década del 80. El objetivo declarado es promover la responsabilidad por los actos cometidos y favorecer la educación, resocialización e integración social de los adolescentes.

Lee además
Fallas en la SUBE para acreditar las cargas.
Transporte.

Fuerte malestar por fallas en la SUBE: qué pasa con las cargas de saldo
Septiembre llega con aumentos en las tarifas de luz y gas. 
Economía.

Cuánto aumentan a partir de hoy las tarifas de luz y gas

Entre los principales cambios aparece la edad a partir de la cual un menor puede ser juzgado: pasa de los 16 a los 14 años. Para los delitos contemplados por la normativa, las penas podrán alcanzar los 15 años.

Además, los padres o responsables legales tendrán responsabilidad civil por los ilícitos cometidos por sus hijos. En materia de alojamiento, los adolescentes detenidos deberán permanecer en dependencias especialmente acondicionadas para menores y no podrán compartir espacios con adultos.

Qué penas contempla el nuevo régimen

La Ley 27.801 establece distintas alternativas, que podrán incluir:

  • Amonestaciones.

  • Prohibición de acercarse o mantener contacto con la víctima, familiares u otras personas.

  • Prohibición de conducir vehículos.

  • Restricción para concurrir a establecimientos o espectáculos deportivos, musicales o culturales.

  • Prohibición de salir del país o del lugar de residencia.

  • Prestación de servicios comunitarios.

  • Monitoreo electrónico mediante rastreador.

  • Reparación integral del daño causado a la víctima.

  • Penas privativas de libertad en el domicilio, en un instituto abierto o en un instituto especializado de detención.

El régimen también garantiza el acceso a programas educativos para completar los estudios obligatorios, además de propuestas de formación ciudadana, capacitación laboral y actividades deportivas orientadas a la inserción social.

En cuanto a la protección de la identidad, se mantiene la prohibición de difundir nombres, apodos, filiación, parentesco, domicilio o residencia de los adolescentes imputados, así como fotografías u otros datos que permitan identificarlos.

La normativa busca establecer un esquema específico para adolescentes en conflicto con la ley penal, con sanciones que combinan restricciones, reparación y privación de la libertad según las características de cada caso.

Temas
Seguí leyendo

Fuerte malestar por fallas en la SUBE: qué pasa con las cargas de saldo

Cuánto aumentan a partir de hoy las tarifas de luz y gas

Ya son 176 los femicidios registrados en Argentina durante 2026: uno cada 33 horas

Las polémicas medidas del Gobierno de Javier Milei por los endeudados

Dejá tu comentario

Las más leídas

Te Puede Interesar

Moria Casán fulminó Jorge Rial.  video
Se armó.

Moria Casán fue lapidaria con Jorge Rial: "Es un mal nacido"