domingo 06 de septiembre de 2026
Escribinos
6 de septiembre de 2026
Insólita historia.

Brad Pitt recordó cuando trabajó disfrazado de pollo gigante

Brad Pitt brilló en el cine en un tendal de películas y antes de saltar a la fama tuvo diversos trabajos. “Tenía que comer”, aseguró el artista.

Brad Pitt tuvo un particular trabajo en su juventud.&nbsp;

Brad Pitt tuvo un particular trabajo en su juventud. 

Estudió periodismo con enfoque en publicidad en la Universidad de Missouri. Participaba en obras escolares y espectáculos universitarios, pero fue su pasión por el cine lo que finalmente lo impulsó a cambiar de rumbo.

Lee además
Brad Pitt, en escena. 
Luz, cámara, acción.

Brad Pitt lucha por sobrevivir con su perro en Alaska en su nueva película
Brad Pitt y Angelina Jolie, en otros tiempos. 
Todo mal.

Brad Pitt logra una victoria en la batalla legal con Angelina Jolie

“Las películas eran una especie de portal a diferentes mundos”, dijo en una entrevista citada por The Mirror. Poco antes de graduarse, decidió abandonar la carrera académica y mudarse a California para probar suerte como actor.

Brad Pitt habló de un viejo trabajo.

Brad Pitt habló de un viejo trabajo.

Brad Pitt fue la imagen de El Pollo Loco

Poco después de llegar a Los Ángeles, sin contactos ni experiencia actoral, Brad Pitt aceptó un puesto de trabajo en la popular cadena de comidas rápidas El Pollo Loco.

Su función era vestirse con un disfraz de pollo amarillo y emplumado y pararse en la esquina de Sunset y La Brea para atraer a los potenciales clientes durante la inauguración del local.

En una entrevista con The Ellen DeGeneres Show, el actor confirmó que el dato era real y que ese fue su trabajo en aquellos días. “Sí, lo hice. Tenía que comer”, contestó entre risas.

Cuando Ellen DeGeneres le preguntó cómo se sentía con esa experiencia, Brad Pitt respondió categórico y sin renegar de ese pasado: “No me avergüenzo en absoluto”.

“Debía ondear este cartel anunciando la gran apertura”, relató Brad Piitt sobre ese oficio tranistorio, y aunque no recuerda cuánto ganaba, sí confesó un dato picante: “Me hicieron gestos obscenos muchas veces”.

Temas
Seguí leyendo

Brad Pitt lucha por sobrevivir con su perro en Alaska en su nueva película

Brad Pitt logra una victoria en la batalla legal con Angelina Jolie

Brad Pitt contó cómo fue "el verano más raro de su vida"

Cómo fue la larga relación de Moria Casán con Carlos Sexton

Dejá tu comentario

Las más leídas

Te Puede Interesar

Ubicada en Vicente Stea 1567, Temperley, La Casa Barrow.
Novedoso.

La Casa Barrow: el rincón de Temperley donde los autos, el rock y la cultura vintage se encuentran