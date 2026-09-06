Brad Pitt recordó cuando trabajó disfrazado de pollo gigante

Brad Pitt mucho antes de convertirse en una de las estrellas más reconocidas del cine y de brillar en un sinfín de películas se tuvo que ganar la vida con diferentes trabajos cuando era un joven que recién llegado a Los Ángeles.

Estudió periodismo con enfoque en publicidad en la Universidad de Missouri. Participaba en obras escolares y espectáculos universitarios, pero fue su pasión por el cine lo que finalmente lo impulsó a cambiar de rumbo.

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“Las películas eran una especie de portal a diferentes mundos”, dijo en una entrevista citada por The Mirror . Poco antes de graduarse, decidió abandonar la carrera académica y mudarse a California para probar suerte como actor.

Poco después de llegar a Los Ángeles, sin contactos ni experiencia actoral, Brad Pitt aceptó un puesto de trabajo en la popular cadena de comidas rápidas El Pollo Loco.

Su función era vestirse con un disfraz de pollo amarillo y emplumado y pararse en la esquina de Sunset y La Brea para atraer a los potenciales clientes durante la inauguración del local.

En una entrevista con The Ellen DeGeneres Show, el actor confirmó que el dato era real y que ese fue su trabajo en aquellos días. “Sí, lo hice. Tenía que comer”, contestó entre risas.

Cuando Ellen DeGeneres le preguntó cómo se sentía con esa experiencia, Brad Pitt respondió categórico y sin renegar de ese pasado: “No me avergüenzo en absoluto”.

“Debía ondear este cartel anunciando la gran apertura”, relató Brad Piitt sobre ese oficio tranistorio, y aunque no recuerda cuánto ganaba, sí confesó un dato picante: “Me hicieron gestos obscenos muchas veces”.