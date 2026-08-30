En qué anda la actriz Adriana Esteves, la malvada de Avenida Brasil

Avenida Brasil volvió a la pantalla de Telefe a una década del final de la exitosa serie brasileña que tendrá una nueva entrega en 2027. En ese nuevo proyecto estará nuevamente Adriana Esteves, la actriz que interpretó a la malvada de Carminha.

En Avenida Brasil, Adriana Esteves se puso en la piel de Carminha , una villana ambiciosa, manipuladora y capaz de hacer casi cualquier cosa para mantener su vida de lujos. Su enfrentamiento con Nina, interpretada por Débora Falabella, se convirtió en uno de los grandes atractivos de la serie.

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En el regreso de la serie, Carminha tendrá un recorrido relacionado con la redención y la venganza, mientras la trama retomará el universo del barrio del Divino varios años después.

De esta forma, la actriz volverá a ponerse en la piel de un personaje que todavía forma parte de la memoria de quienes siguieron aquella novela que marcó una época.

La actriz se lució en Avenida Brasil.

La actriz, después de Avenida Brasil

Después de Avenida Brasil, Adriana Esteves, en 2015, participó de Felizes para Sempre? y Babilônia, mientras que al año siguiente encabezó Justicia, producción por la que recibió una nueva nominación al Emmy Internacional.

Luego volvió a trabajar con João Emanuel Carneiro, creador de Avenida Brasil, en Segundo Sol, donde interpretó a otra villana, Laureta.

También fue una de las protagonistas de Amor de Mãe, una de las producciones más destacadas de O Globo en los últimos años. En 2024 volvió a la pantalla con Mania de Você, donde interpretó a Mércia.