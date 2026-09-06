Con la necesidad de ganar, Lanús recibe a Defensa y Justicia por el Torneo Clausura

Lanús y Defensa se verán las caras en la Forteleza.

Lanús afrontará este domingo un partido muy importante cuando reciba a Defensa y Justicia en la Fortaleza de Guidi y Cabrero por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El partido arrancará a las 17 y el árbitro será Andrés Merlos.

El Granate acumula tres partidos sin poder ganar y llega a este compromiso con la necesidad de obtener una victoria para seguir en carrera por un lugar en las copas. Actualmente, con 31 puntos, se encuentra a seis del último clasificado y una derrota podría ser letal para sus aspiraciones.

Con esa presión, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino recibirá al "Halcón", que llega en alza (ganó tres los últimos cuatro partidos) y con la posibilidad de escalar al primer puesto de la Zona A, en lo que será un exigente examen para enderezar su andar en la temporada.

En cuanto al equipo, Pellegrino contará con el regreso de Ramiro Carrera, pero a su vez tendrá una baja sensible con la reciente transferencia de Dylan Aquino y por eso realizará algunos retoques en el equipo: el ex Atlético Tucumán ingresaría por Franco Watson, mientras que Lucas Besozzi ocuparía el lugar de Aquino. La única duda está en el delantero centro: Valois o Wlk.

Convocatoria Defensa y Justicia



LPF - Clausura 2026

8ª fecha



DALE GRANA DE MI VIDA pic.twitter.com/euLLggqjxT — Club Lanús (@clublanus) September 5, 2026 Defensa y Justicia, por su parte, repetiría el equipo que le ganó por 1 a 0 a Platense en la última fecha, sustentado por el buen momento que atraviesa el equipo de Florencio Varela: cuatro victorias, dos empates y apenas una derrota. Por eso, a priori, el DT Julio Vaccari mantendría la confianza por los mismos titulares. Las posibles formaciones de Lanús y Defensa y Justica Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canalé, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera, Lucas Besozzi; Yoshan Valois o Allan Wlk. Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Fernando Román; Santiago Sosa; Juan Gutiérrez, David Barbona, César Pérez; Leandro Fernández y Tiziano Perrotta. Hora: 17. Árbitro: Andrés Merlos. TV: ESPN Premium.

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