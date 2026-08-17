Banfield celebró en las calles sus 153 años con música, gastronomía y actividades. Banfield celebró en las calles sus 153 años con música, gastronomía y actividades. Banfield celebró en las calles sus 153 años con música, gastronomía y actividades.

Banfield celebró este lunes sus 153 años con una jornada que reunió a vecinos, familias, comerciantes e instituciones en distintos puntos del centro de la localidad. El festejo, organizado por el Municipio de Lomas de Zamora junto a la Cámara de Comercio de Banfield, se desarrolló durante la tarde con propuestas gratuitas para todas las edades.

La celebración tuvo como eje la calle Maipú, donde se desplegaron stands de clubes, escuelas, instituciones, comercios y emprendimientos, además de exposiciones culturales, deportivas e industriales. También hubo propuestas especialmente pensadas para los más chicos, con juegos y distintas actividades recreativas.

La gastronomía fue otro de los grandes atractivos de la jornada. Sobre Viamonte se instalaron 26 locales gastronómicos que ofrecieron distintas opciones de comidas y bebidas, mientras que los comercios de la zona también participaron de la propuesta con sus propias actividades y exhibiciones.

Los vecinos de Banfield celebraron a todo ritmo. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario La Union (@launiondiario) La música tuvo un lugar central con dos escenarios y shows en vivo. Por Maipú y Arenales pasaron Soronautas, La Guarandinga y La Bichonada, mientras que en Viamonte y Talcahuano se presentaron Mr. Lynch, Ojos de Venado, Carbón y el DJ Iván Ragusi, con una programación que recorrió diferentes estilos.

De esta manera, Banfield volvió a celebrar su aniversario con una propuesta que combinó identidad local, cultura, comercio y entretenimiento, y que convirtió durante varias horas a las calles del centro en un punto de encuentro para la comunidad. Se desplegaron stands de clubes, escuelas, instituciones, comercios y emprendimientos.

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