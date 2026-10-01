Aseguran que Matías Alé le hizo perder el trabajo a una joven

Matías Alé quedó en el centro de la polémica luego que salga a la luz la palabra de Daira, una joven que trabajaba de recepcionista en un restaurante y que terminó perdiendo su puesto de trabajo luego de un altercado con el artista, según contó en LAM.

“Tenemos un problema con un famoso y una recepcionista. No lo reconoció y el famoso enloqueció. Estoy hablando de Matías Alé: parece que fue a un resturante y no lo reconocieron. Y hablamos con Daira, la recepcionista”, contó Ángel de Brito sobre el escándalo con el actor.

“Esto pasó es que el sábado 26 de septiembre, una hora antes que termine mi horario. Vino Matías Alé, me tocó recibirlo como recepcionista y mi rol es darle la carta, ubicar a la gente y abrirle la puerta", comenzó la joven en el ciclo de América TV.

La joven siguió detallando el escándalo con el actor en el local gastronómico: "Me tocó atenderlo a Matías Alé como una persona normal como lo que es porque yo no lo reconocía. Lo primero que hace él es quejarse en tono mal, medio agresivo, como que algo no le gustó. Yo pensaba que era humorista y resulta que estaba diciendo cosas malas de mí, que cómo no lo había recibido como tenía que ser”.

El escándalo que armó Matías Alé

La joven explicó el motivo del inesperado enojo de Matías Alé. "Dijo que por qué yo no lo había recibido como una persona famosa, que él es famoso y todos lo reciben bien, con una sonrisa por la fama que él tiene. Todo eso le dijo a la encargada mirándome a mí, yo no entendía por qué me miraba tanto”, detalló la joven sobre lo ocurrido.

Matias Ale, en un nuevo escándalo.

Daira también aseguró que a las pocas horas le comunicaron que ya no seguiría trabajando en el restaurante. “Y me enteré todo cuando la otra encargada del otro turno, que no era la que Matías Alé le habló, me dijo que agarre las cosas y me vaya a mi casa. Yo no entendía nada. Le dije ‘¿Por qué? No entiendo nada’ y ella misma me dijo ‘porque vino Matías Alé y se quejó porque no le diste el trato como él se merece’”, sentenció la joven sobre lo ocurrido.