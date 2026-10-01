Paula, la denunciante de Joaquín Levinton: "Es un monstruo"

Paula, la mujer que denunció a Joaquín Levinton por presunto abuso sexual y amenazas, y brindó detalles de su presentación judicial que realizó. Tomó la palabra luego del descargo que hizo el músico y líder de Turf en las redes sociales.

“Yo hice la denuncia para dar mi testimonio de lo que me pasó durante todo este tiempo que estuve sometida a diferentes amenazas e injurias hacia mí. Me vi obligada a hacer cosas. Me trató de ahorcar en diferentes situaciones cuando me quería ir de la casa”, relató Paula durante la entrevista con el ciclo de Georgina Barbarossa.

La mujer aseguró que durante esos años mantuvo un vínculo que no era formal con el músico. “En el año 2015 al 2020 tuve una relación. No era la pareja formal. Así como estaba yo, él tenía 10 chicas más con las que se veía. Yo me veía esporádicamente durante cinco años. Él nunca me mostró ni me hizo pública. Éramos vecinos en el Abasto”, detallo sobre él vínculo que mantenían.

Paula describió el período que atravesó a Joaquín Levinton y realizó graves acusaciones sobre el supuesto comportamiento del músico . “Él estaba en su peor momento. Hecho un trapito, todo drogado. Joaco tiene varios problemas de adicción. Es una persona sin escrúpulos que pierde el control de lo que hace. Yo fui una de sus víctimas”, afirmó.

"Tengo un daño psicológico tremendo" Joaquin Levinton acusado de abuso sexual: hablamos con la víctima que inició cargos contra el cantante #ALaBarbarossa ahora en Telefe pic.twitter.com/xnyXO8W1Qp

Según su relato, también habría sido obligada a consumir sustancias y a participar de grabaciones de contenido sexual. “Fueron los peores cinco años de mi vida. Me obligaba a consumir con él y me obligaba a grabar películas, tipo cinematográfico, pero pornográficas a la vez, diciendo lo que tenía que hacer. Yo estaba superenamorada de él y hacía todo lo que él decía que haga”, sostuvo en la entrevista.

También relató un episodio que, según su denuncia, ocurrió cuando intentó retirarse de su casa. “Cuando me quería ir, él se enojaba. Una de esas veces me agarró del cuello y me dijo: ‘De acá no te vas, hija de puta’. Yo tenía mucho miedo, pero me escapaba”, recordó la joven.

Denunció a Joaquin Levinton por los videos eróticos

Paula también se refirió a supuestas grabaciones de contenido sexual. Según su versión, habría sido filmada junto a otras mujeres y aseguró que esas situaciones le provocaron consecuencias psicológicas.

“Conmigo y otras mujeres más me hacía hacer películas eróticas, como ‘La inquilina’. Nos filmaba manteniendo relaciones sexuales. Cosas muy feas que me quedaron marcadas. Me hicieron un daño psicológico tremendo”, afirmó la denunciante.

Joaquin Levinton, acusado de abuso sexual.

La joven sostuvo además que recientemente habría encontrado registros audiovisuales que, según declaró ante la Justicia, se habrían realizado sin su consentimiento.

“Ahora estoy muy triste y muy desamparada. Quiero que mis abogadas puedan hacer que le incauten los dispositivos a Joaquín para que salga toda la verdad, no solo mis videos, de otras mujeres, y hasta puede haber menores. Es bastante delicado”, manifestó entre lágrimas. Y agregó: “Es un monstruo y le tengo mucho miedo”.

Paula también habló del impacto que, según contó, tuvo toda esta situación en su vida: “Es una mochila que no me la puedo sacar de encima. Me da impotencia que la gente lo ame, es lo peor que hay. Tiene que haber una pena. No puede hacer lo que quiere con la gente y menos con mujeres y menores”.