Estrenos de cine: las nuevas películas de Tom Cruise y Anne Hathaway

Los estrenos de cine de esta semana llegan con “Digger” , protagonizada por Tom Cruise y dirigida por Alejandro González Iñárritu, y “Verity: La sombra de un engaño”, con Anne Hathaway . También se suman a la cartelera películas argentinas y otras novedades.

Organizada por el Municipio. Así será la tarde de cine en Banfield para compartir entre abuelos y nietos

Síntesis: el hombre más poderoso del mundo emprende una frenética misión para demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que el desastre que ha desatado destruya todo. (Estados Unidos, Comedia).

Verity: La sombra de un engaño

Director: Michael Showalter.

Elenco: Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett.

Síntesis: adaptación de la novela bestseller de Colleen Hoover. La reconocida autora Verity Crawford toma a Lowen Ashleigh, una escritora en dificultades que se muda a su remota finca para escribir en su nombre. (Thriller, Estados Unidos)

Otros estrenos de cine

Escondida en mi cabeza

Director: Lucas Vivo García Lagos.

Elenco: Nicolás Furtado, Alejandra Flechner, Iair Said, Charo López, Maxi de la Cruz, Agustina “Papryka” Suásquita.

Síntesis: ¿Quién no perdió nunca las llaves, el teléfono o la contraseña que podría hacerlo millonario? Cuando el encantador pero inmaduro Erni pierde su trabajo en un parque de atracciones y el amor de Coni en el mismo día, termina en un bar junto al excéntrico “Young Geezer”, quien lo convence de invertir toda su indemnización en Bitcoin. (Comedia, Argentina)

Vértigo 2

Director: Harriet Slater.

Elenco: Michael Spierig, Peter Spierig.

Síntesis: en un remoto paisaje de Tailandia, un grupo de jóvenes queda atrapado en condiciones extremas, suspendido a cientos de metros de altura y sin una vía evidente de escape. (Thiller, Estados Unidos).

Hangar Rojo

Director: Juan Pablo Sallato.

Elenco: Nicolás Zárate, Boris Quercia, Marcial Tagle.

Síntesis: Santiago de Chile, 11 de Septiembre de 1973. Mientras el golpe militar se despliega por el país, el capitán Jorge Silva, ex jefe de Inteligencia de la Fuerza Aérea, recibe una orden que cambiará su vida para siempre: transformar la Escuela de Aviación, donde hoy enseña a jóvenes cadetes, en un centro de detención y tortura. (Drama, Argentina, Chile)