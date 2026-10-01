José Manuel López debutó en la red de la Selección Argentina: "Es un regalo de la vida"

Y llegó el primero. José Manuel López hizo su estreno goleador con la Selección Argentina en la noche cordobesa. Cerró el 4-0 de la Albiceleste contra Bolivia y sumó un nuevo capítulo a su carrera luego de la experiencia en el Mundial 2026.

El ex Lanús le puso el cierre a una jugada de Leonel Flores. Trabó con Efraín Morales, con un puntazo de zurda superó la estirada de Guillermo Viscarra y se sacó la mufa por el gol que le habían (mal) anulado por fuera de juego.

“Trato de aprovechar al máximo cada oportunidad que me da el entrenador. Es un orgullo jugar con la Selección. Muy contento, por suerte se dio el gol, el primero y es un regalo de la vida”, comentó el delantero que en julio de 2022 fue transferido de Lanús al Palmeiras de Brasil en una cifra millonaria.

El partido estaba para la goleada y cada uno quería su gol. Ese mismo que convirtió José Manuel López a los 86 minutos tras haber ingresado por Lautaro Martínez en la media hora del complemento. “Salió al final, un poco de suerte ahí. Un sueño, nunca imaginé jugar en la Selección y mucho menos hacer un gol. Un día inolvidable y soñado para mí, muy feliz”.

Esta ventana de Fecha FIFA, que contempla los amistosos con Bolivia, Burkina Faso y Benín tiene un condimento extra: la despedida de Lionel Messi con la camiseta argentina el próximo martes 6 de octubre en el estadio Monumental.

Sobre Lionel Messi y Lionel Scaloni

El Flaco López contó las sensaciones de haber compartido tiempo con el capitán. “El Mundial de 2022 creo que lo viví como hincha y haciendo un poco de cuentas, pensé que no iba a llegar a jugar con él, con nuestro mayor ídolo. Siempre digo lo mismo, soy un bendecido, me tocó compartir lo último ya de él. Más que agradecido a la vida y ahora a pensar en lo que viene, a pensar en todo lo que nos dejó, lo alto que dejó a Argentina y creo que ese es el mayor ejemplo y enseñanza que nos deja”, expresó el correntino de San Lorenzo.

Primer gol en la Selección Argentina para José Manuel López.

Con el entrenador Lionel Scaloni cerrando su continuidad al frente del proyecto Selección Argentina, el delantero que pegó el salto de Lanús al fútbol brasilero expresó su deseo de que sigan al mando de la Albiceleste. “Yo creo que están muy contentos con todo lo que se viene. Los entrenamientos vienen siendo muy lindos, con mucha ilusión para para todos. Ojalá que puedan seguir, vienen haciéndolo muy bien y como nos tratan a nosotros y como nos entrenan, creo que no hay nadir mejor”, afirmó quién marcó 22 goles con la camiseta de Lanús.

Por su parte, el técnico de la Selección Argentina se expresó sobre el aporte del delantero. “Estamos contentos con él, cada vez que entra deja su sello. Más allá del gol, siempre tiene situaciones y es un chico que abarca mucho campo cuando tiene que presionar, te da balón parado”.