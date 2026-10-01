jueves 01 de octubre de 2026
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1 de octubre de 2026
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Lomas de Zamora: liberaron al delivery que había sido detenido en la peatonal Laprida

La Justicia dispuso la liberación del joven aprehendido durante un procedimiento que terminó con incidentes y agresiones a efectivos en pleno centro de Lomas.

El delivery había sido detenido por personal de la Comisaría 1° de Lomas de Zamora.

El delivery había sido detenido por personal de la Comisaría 1° de Lomas de Zamora.

El delivery detenido el pasado miércoles durante el operativo ocurrido en la peatonal Laprida, en pleno centro comercial de Lomas de Zamora, recuperó la libertad, luego de haber sido acusado de "resistencia a la autoridad".

Se trata del joven de 25 años, quien había sido aprehendido el martes durante un procedimiento policial realizado en la zona de Laprida y España, según informaron fuentes policiales a La Unión.

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Según la versión policial, los efectivos habían acudido al lugar para identificar a un adolescente señalado por comerciantes por distintos robos en el centro comercial. Durante el procedimiento, varias personas, entre ellas trabajadores de delivery, habrían intervenido para impedir la actuación policial.

En medio de los incidentes, el menor logró escapar y el repartidor fue detenido. Además, el parte oficial indicó que algunos policías sufrieron politraumatismos leves y que hubo daños en equipos de comunicación.

La liberación del acusado

La UFI19 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora dispuso la liberación del acusado, mientras continúa la investigación para determinar qué ocurrió durante el procedimiento y cuál fue la participación de cada una de las personas involucradas.

El episodio había generado repercusión luego de que circularan imágenes del momento en que el repartidor era reducido y trasladado hacia un móvil policial.

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