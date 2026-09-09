miércoles 09 de septiembre de 2026
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9 de septiembre de 2026
Más complicada.

Se suman más denuncias contra la gitana detenida por la estafa mortal en Budge

La mujer habría utilizado distintas identidades para engañar a sus víctimas en la Ciudad de Buenos Aires. Un hombre aseguró darle dinero para un supuesto “trabajo espiritual”.

Marta Noemí Mitrovich sigue detenida tras su captura en Salta.

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Según consta en documentación policial a la que accedió La Unión, al menos uno de los damnificados aseguró haber sido estafado en la Ciudad de Buenos Aires con una modalidad similar: la sospechosa se hizo llamar "María Catalina" y le pidió US$500 en efectivo, bajo el argumento de que serían utilizados para llevar adelante un trabajo espiritual.

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El hombre aseguró que entregó el dinero y que la mujer lo envolvió en papeles y lo ató con una prenda personal para luego colocarlo debajo de su cama. La supuesta “gitana” le habría indicado que debía esperar entre tres y cuatro días hasta su regreso para finalizar el trabajo. Sin embargo, pasaron los días y la mujer nunca volvió.

El damnificado intentó entonces comunicarse con una conocida de la sospechosa, quien, según consta en la denuncia, le respondió: “Quedate tranquilo, que es de fiar”. Poco después, siempre según el relato incorporado al expediente, la mujer lo bloqueó de WhatsApp.

Más denuncias

La segunda denuncia incorporada a la investigación aporta un dato llamativo. El damnificado afirmó que el 20 de junio pasado, alrededor de las 17, caminaba por la avenida Sáenz, en inmediaciones de avenida Perito Moreno, cuando vio a la mujer nuevamente.

Según declaró, la reconoció mientras se encontraba en la vereda vendiendo bijouterie, entre ellas colgantes y pulseras. El hombre decidió interceptarla para reclamarle el dinero que, según su denuncia, le había estafado. En ese momento, siempre de acuerdo con su declaración ante la Policía de la Ciudad, la mujer le habría dicho: “Yo te voy a devolver el dinero, no me denuncies, dejame que voy a buscarlo en mi cartera”.

El denunciante aseguró que la sujetó del brazo para impedir que se retirara y que, posteriormente, la mujer habría intentado escapar de la situación.

La acusada sigue detenida tras su declaración.

La acusada sigue detenida tras su declaración.

Estafa de gitanas bajo la misma modalidad

La presentación quedó registrada en la Comisaría Vecinal 4-B, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°35.

La primera denuncia, en tanto, había sido radicada en agosto de 2025 en la Comisaría Vecinal 4-A, por el delito de estafa y otras defraudaciones. En ese expediente, el damnificado había señalado que la mujer se dedicaba a realizar trabajos espirituales y que le había entregado US$500.

La aparición de estos nuevos testimonios abre otra línea dentro de la investigación y refuerza la sospecha de que la acusada habría utilizado una modalidad similar con distintas personas antes de quedar detenida por el caso que terminó con una muerte en Ingeniero Budge.

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