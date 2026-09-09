Adiós a Chiche Gelblung: la despedida de sus colegas y figuras del espectáculo

Chiche Gelblung falleció este miércoles a los 82 años , luego de varias complicaciones en su salud, y el periodista fue despedido con gran cariño por sus colegas y por diversas figuras del mundo del espectáculo a través de las redes sociales.

“Se fue un maestro”, expresó Jorge Rial en las redes sociales al despedir a Chiche Gelblung y reconocer su extensa trayectoria como periodista y productor.

Vintage. Por qué está todo mal entre Mirtha Legrand y Chiche Gelblung

Pilar Smith compartió algunas fotos junto a Chiche Gelblung durante una entrega de premios Martín Fierro y expresó: “Adiós maestro. Fuiste muy importante en el inicio de mi carrera y siempre estaré agradecida, miles de recuerdos quedarán en mí como cuando te entregué un premio Martín Fierro. Descansá en paz”.

Por su parte, Flor de la V escribió: “Se fue Chiche Gelblung . Se fue una parte enorme de la historia del periodismo y de la televisión argentina. Un periodista inquieto, curioso, apasionado, de esos que hicieron de preguntar un oficio y dejaron una marca imposible de borrar”.

“Hoy despedimos a un hombre que atravesó generaciones, formatos y épocas sin perder nunca las ganas de contar. Mis condolencias y un abrazo enorme a su familia, amigos y compañeros. Que descanses en paz, querido Chiche”, cerró.

Se fue Chiche Gelblung. Y con el una parte enorme de la historia del periodismo y de la televisión argentina.

Un periodista inquieto, curioso, apasionado, de esos que hicieron de preguntar un oficio y dejaron una marca imposible de borrar.

Hoy despedimos a un hombre que atravesó… pic.twitter.com/ZO9vEPM54m — Flor De La Ve (@Flordelav) September 9, 2026

Otros famosos despidieron a Chiche Gelblung

Rodrigo Lussich se expresó a través de X, donde recordó su experiencia trabajando junto a él: “Chiche murió con las botas puestas, laburando hasta el final. Nos unió la risa, la bronca, lo quise, lo padecí, lo sufrí y sobre todo, aprendí”.

“Fui su cronista, columnista y juntos fundamos Rating Cero. Verlo en acción era una montaña rusa, sudaba periodismo. No caeré en las obviedades de decir que hacía una nota de la nada y hacía que resultase interesante. Eso para él era su abecedario. Un número uno. Un beso a Cristina, a sus hijos y nietos”, agregó.

Chiche murió con las botas puestas, laburando hasta el final. Nos unió la risa, la bronca, lo quise, lo padecí, lo sufrí y sobre todo, aprendí. Fui su cronista, columnista y juntos fundamos Rating Cero. Verlo en acción era una montaña rusa, sudaba periodismo. No caeré en las… — Rodrigo Lussich (@rodrilussich) September 9, 2026

Gastón Recondo expresó: “Descansa en paz Chiche. Y Gracias por todas nuestras discusiones. Periodista de raza. (Elegí esta foto por el tatuaje en tu muñeca)”, y acompañó la publicación con una foto donde se ve que el periodista tenía tatuado un alambre de púa en la muñeca.

Gastón Recondo despidió a Chiche Gelblung.

También lo despidieron Lío Pecoraro, Luis Novaresio, Pablo Montagna, Daniel Ambrosino, Leo Arias, Paula Volpe, Evangelina Anderson, Gustavo Méndez, Jorge Macri, Karina Iavícoli, Alberto Cormillot, Guido Záffora, entre otros.

El llanto de Mercedes Ninci y Luis Ventura para despedir a Chiche Gelblung

En el programa de Moria Casán, Mercedes Ninci contó que había hablado con Chiche Gelblung apenas una semana antes de su muerte. “Fue el periodista eterno. La última vez que hablé con él fue hace una semana, pero me llamó para preguntarme por un hecho de la mafia de taxis. Ese día presentí que se iba”, relató.

La periodista también destacó la enorme voluntad de Chiche Gelblung para continuar trabajando pese al deterioro de su estado de salud. “Él iba a Crónica hace dos semanas en silla de ruedas y salía al aire”, señaló.

Por su parte, Luis Ventura, presidente de Aptra y conductor de Primicias Ya, reconoció que sentía que algo malo había sucedido en las últimas horas al darse cuenta de la manera en que sonó su teléfono.

“Yo sabía que algo estaba pasando por la intensidad y la cantidad de llamados que recibí cuando estaba durmiendo. Tenía cargando el celular y repiqueteaba todo el tiempo el teléfono”, relató en el noticiero Arriba Argentinos, en El Trece.

"Ante la cantidad de grandes figuras que están internadas, no sé por qué pero algo me decía que el que estaba partiendo era Chiche”, continuó con profunda emoción.