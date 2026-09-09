La salud de Mirtha Legrand: qué dice el último parte médico

Luego de la preocupación que generó su internación, se conoció un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Mirtha Legrand . El Sanatorio Mater Dei informó que la conductora de El Trece evoluciona favorablemente del cuadro respiratorio y no presenta complicaciones.

Según el comunicado, “La Sra. Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio. Continúa en una habitación común, en compañía de su familia”.

Alerta. Preocupación por la salud de Mirtha: fue internada por una bronquitis

El texto agregó además que “de no mediar cambios, el día viernes emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei”.

Con esas escuetas precisiones, el informe oficial firmado por el Dr. Enrique Echagüe, Director Médico Sanatorio Mater Dei, aportó nuevos datos sobre la evolución de Mirtha Legrand.

Parte médico de la salud de Mirtha Legrand.

En Puro Show, en El Trece, Matías Vázquez destacó sobre la salud de Mirtha Legrand que “cada 48 horas el Sanatorio Mater Dei está haciendo un parte médico. El primero había sido el día lunes, se había planificado que el miércoles sea este”.

“Y ahora hay que esperar al viernes, lo que ya nos proyecta una internación de Mirtha de una semana”, especuló el conductor sobre la recuperación de la diva.

Nancy Duré aclaró que “están indicando que, por favor, esperen al parte y a esta comunicación, porque circulan versiones preliminares que no son oficiales. Comparten lo del Mater Dei que es lo oficial”.

Mirtha Legrand, internada desde el lunes

Mirtha Legrand había ingresado al centro médico el lunes pasado a raíz de un cuadro respiratorio bronquial. En aquel primer comunicado, los profesionales indicaron que permanecería en una habitación común para realizarse estudios y continuar con el tratamiento correspondiente.

Su estado de salud fue seguido con atención, aunque desde su entorno se encargaron de llevar tranquilidad. Incluso, Nacho Viale había asegurado que su abuela se encontraba mejorando, mientras continuaba acompañada y en contacto permanente con sus seres queridos.

Mientras que Marcela Tinayre, la hija de Mirtha Legrand, también llevó tranquilidad y aseguró que su mamá se había enfermado por "salidora", en referencia a que la diva suele ir obras de teatro y diversos estrenos.