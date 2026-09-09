Chiche Gelblung y la insólita autopsia a un extraterrestre

Corría 1995, cuando las redes sociales y la inteligencia artificial todavía no existían como herramientas para crear y viralizar contenidos. Chiche Gelblung, fallecido este miércoles, quedó en la historia de la televisión al poner en pantalla la insólita autopsia a un extraterrestre
Desde su programa Memoria, que el periodista conducía por el Canal 9, recreó en vivo la supuesta autopsia de un extraterrestre vinculada al famoso caso Roswell.
Memoria, su recordado ciclo de Canal 9, fue el programa desde el que Chiche Gelblung comenzó a patentar su estilo televisivo, con notas siempre cercanas a lo bizarro.
Chiche Gelblung recordó ese momento
En una entrevista con Fernando Dente, Chiche Gelblung explicaba cómo fue aquel recordado y bizarro episodio de la historia de la televisión argentina.
“Eso fue inolvidable. Pero ¿qué pasa?, eso fue un documento. En realidad, nosotros hicimos una joda. De hecho, yo debo haber hecho cuarenta viajes a Estados Unidos a explicar la historia de esta autopsia... La historia maravillosa fue que el programa de Fernando Bravo y Teté Coustarot compraron los derechos de esa autopsia, que costaba en ese entonces US$40 mil”, contó el periodista.
Chiche Gelblung en un recordado momento.
Y dio más detalles de aquel episodio: “Esos US$40 mil nosotros no lo teníamos ni en dos meses... Entonces llamo a un tipo que era un desmitificador de las falsas ciencias. Lo llamo y le digo: ‘Enrique, quiero hacer la autopsia del ET’. ‘Sí, es una truchada’, dice. ‘Bueno, vamos, hagámosla’. Hicimos un muñeco, la escenografía era bastante elemental”.
“Y teníamos que determinar cómo le sacábamos las vísceras y terminaron siendo menudo de pollo. Compramos tres kilos de menudo de pollo, se lo metimos dentro del ET y sacábamos los menudos de pollo”, sentenció Chiche Gelblung sobre ese recordado momento.