Así cayó la gitana prófuga: seguía haciendo "trabajos espirituales" en Salta

Después de varias semanas de intensa búsqueda, detuvieron a Marta Mitrovich , la gitana prófuga que había sido denunciada por estafar a una peluquera de Ingeniero Budge que luego se suicidó por perder sus ahorros. Se descubrió que seguía estafando gente en Salta .

La Policía Federal Argentina (PFA) ya había detenido a dos familiares de la gitana, quienes la ayudaron a ocultarse en todo este tiempo que estuvo prófuga. De hecho, ambos habían sido vistos acompañándola al Renaper para renovar su DNI.

Insólito. Detuvieron a dos cómplices de la gitana prófuga y descubrieron que renovó el DNI pese al pedido de captura

Tras aquel operativo realizado en Temperley , el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA continuó con el procesamiento de la información vinculada a un teléfono celular que utilizaría Mitrovich. Investigaron redes sociales, analizaron los impactos de antena y así descubrieron que la imputada estaba en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta .

Según la investigación, la gitana continuaba con sus “trabajos espirituales” para quitar supuestos maleficios en Salta , una práctica similar a la que utilizó en Lomas de Zamora con la peluquera fallecida. A partir de esa información, se ubicó el domicilio de la mujer para poder arrestarla.

La División Antidrogas San Ramón de la Nueva Orán de la PFA colaboró con la búsqueda para descubrir el escondite de la gitana. Tras recibir la autorización de la justicia local, los efectivos federales irrumpieron en la vivienda y lograron detener a Mitrovich.

La detenida quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo de la Dra. Laura Ninni. Se organizó su traslado a la provincia de Buenos Aires para que pueda responder ante el fiscal interviniente por los delitos de “estafa” e “instigación al suicidio”.

La estafa que terminó en suicidio en Ingeniero Budge

La víctima junto a una de las gitanas.

Tres mujeres de la comunidad gitana, entre ellas Marta Mitrovich, lograron convencer a la peluquera Merlín Díaz de que alguien le había hecho un “trabajo malicioso” para que su negocio no prosperara. Ellas se ofrecieron a hacerle una “limpieza espiritual” para romper ese presunto maleficio y que le empiece a ir bien.

Cinco días después, las gitanas le pidieron que les entregara sus ahorros en efectivo, un total de $14 millones, con la excusa de que debían hacerle una “limpieza” al dinero para terminar con esa supuesta maldición. Le prometieron que después de esa limpieza, le iban a devolver los billetes.

El marido de Merlín le advirtió que se trataba de una estafa, pero ella cayó en el engaño y accedió a darles toda la plata. Fue el principio de la tragedia. Las horas pasaban y la peluquera no tenía respuesta de las gitanas. Al darse cuenta de la estafa y sin poder recuperar el dinero, decidió quitarse la vida.