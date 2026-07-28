martes 28 de julio de 2026
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28 de julio de 2026
Insólito.

Detuvieron a dos cómplices de la gitana prófuga y descubrieron que renovó el DNI pese al pedido de captura

En medio de la investigación, salió a la luz que la principal sospechosa logró tramitar un nuevo documento de identidad mientras era buscada por la Justicia.

La prófuga fue captada por las cámaras de seguridad de RENAPER.

La prófuga fue captada por las cámaras de seguridad de RENAPER.

La investigación por la estafa que terminó con el suicidio de Merlín Díaz en Ingeniero Budge ahora cuenta con dos familiares de la gitana prófuga, acusados de encubrimiento por presuntamente asistirla mientras permanece evadida de la Justicia.

Fuentes judiciales confirmaron a La Unión que se trata de Favio Márquez, hijastro de Marta Mitrovich, y de Braian Mitrovich, sobrino de la mujer, quienes fueron arrestados por su supuesto rol de cómplices.

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Ambos fueron capturados durante distintos procedimientos realizados el jueves por la noche. Márquez, exjugador de Boca Juniors, fue detenido en Castelar, mientras que Braian Mitrovich fue arrestado en una vivienda en José Mármol.

Los investigadores sostienen que los dos habrían colaborado con Mitrovich durante los cuatro meses que lleva prófuga y señalaron que, además, ambos registran otras causas abiertas por presuntos robos y estafas.

La principal acusada sigue prófuga.

La principal acusada sigue prófuga.

La prófuga renovó el DNI

En paralelo a esas detenciones, la causa reveló un insólito episodio que generó sorpresa entre los investigadores: Marta Mitrovich se presentó el 28 de mayo en una sede del RENAPER, en la Ciudad de Buenos Aires, para tramitar un nuevo Documento Nacional de Identidad tras denunciar el extravío del anterior.

Pese a que sobre ella ya pesaba un pedido de captura emitido por la Justicia de Lomas de Zamora, el trámite fue realizado sin inconvenientes y la mujer obtuvo un nuevo DNI.

De acuerdo con fuentes judiciales, el organismo recién informó esa situación a la Policía Federal varios días después, cuando Mitrovich ya había retirado la documentación y vuelto a desaparecer.

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