Maratón de terror en Lomas: proyectarán 9 películas y 15 cortos.

Las luces bajan, la pantalla se enciende y el público se prepara para dejarse llevar por el miedo . Entre amigos, fanáticos y curiosos que llegan en busca de una experiencia distinta, la sala se transforma en un lugar donde los gritos y sobresaltos también son parte de la diversión. Porque el terror tiene sus códigos, rituales y, sobre todo, una comunidad que disfruta cada historia.

"Es un público muy apasionado", destacó Mercedes Pérez, una de las organizadoras de Horror en Banfield , el Festival Internacional de Cine de Terror que tendrá su tercera edición en Lomas de Zamora con entrada libre y gratuita.

En el Teatro del Municipio , ubicado sobre Manuel Castro 262 , este viernes, sábado y domingo van a proyectar un total de 9 películas (6 argentinas y 3 internacionales), 15 cortos (9 argentinos y 6 internacionales) y 3 videoclips internacionales. Asesinos seriales, vampiros, caníbales y otras criaturas espeluznantes serán parte de este menú terrorífico que incluirá historias sobrenaturales y relatos atravesados por el miedo psicológico. Las personas que vayan al festival también se encontrarán con una Feria Horrorosa compuesta por más de 10 stands de emprendedores que ofrecerán todo tipo de productos vinculados al género.

"El año pasado hicimos la convocatoria para participar del festival y nos llegaron más de 400 producciones así que tuvimos un trabajo de selección arduo y a la vez gratificante porque es algo que nos gusta hacer. La gente estaba esperando la tercera edición con mucha expectativa y eso nos genera entusiasmo", contó Mercedes. Junto a Gaby Smith llevan adelante Lion Films , una productora independiente de Banfield que tiene 18 años de historia y organiza el festival que cuenta con el acompañamiento del Municipio.

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Gator Face (Estados Unidos), Inferno (Bélgica) y The Barn Part III (Estados Unidos) son algunos de los largometrajes internacionales que se proyectarán durante el fin de semana. También habrá varias películas nacionales destacadas como Campamento Sol Naciente, Godzilla en Santa Fe, Fin de Semana de la Dulzura y Que te Sirva para Remedios.

"Lo lindo del festival es la posibilidad de ver películas y cortos que son excelentes, pero es difícil que lleguen a las salas comerciales. A nosotros nos encanta el terror, somos fanáticos del género y sabemos que el público realmente lo disfruta porque son apasionados y siempre tienen curiosidad de ver cosas nuevas", remarcó Pérez.

Horror en Banfield forma parte de la Alianza Latinoamericana de Festivales de Cine Fantástico (FantLatam), una red que reúne festivales y muestras vinculados al terror, la ciencia ficción y la fantasía en distintos países de la región. En la cuenta de Instagram está la programación completa con los días y horarios.

Un festival que arrancó en Banfield y es pionero en zona sur

Las dos ediciones anteriores de Horror en Banfield se hicieron en 2024 y 2025 en el Teatro Maipú. "En la primera edición no sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar en cuanto a convocatoria de películas y la sorpresa grata fue que recibimos material de todas partes del mundo. Y en cuanto al festival se dio algo muy lindo porque contamos con la presencia de muchos directores, actores, actrices y público en general que le gusta el terror", recordó Mercedes.

Como la mayoría de los festivales se hacen en Capital, los vecinos se mostraron muy agradecidos de vivir la experiencia en zona Sur. "Es algo que reconocieron y valoraron. De hecho, en la segunda edición mucha gente decidió volver, crecimos en cuanto a espectadores y este año ya se generó expectativa con anticipación así que esperemos que la gente venga a disfrutar", señaló la organizadora. Lion Films es una productora audiovisual de Banfield que hace películas de cine independiente y brinda diferentes talleres.