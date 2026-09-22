Terror en Lomas de Zamora: llegan tres días de cine con producciones argentinas e internacionales

Terror en Banfield: llegan tres días de cine con producciones argentinas e internacionales.

El cine de terror será protagonista durante tres días en Lomas. Del viernes 2 al domingo 4 de octubre se realizará la tercera edición de " Horror en Banfield" , el Festival Internacional de Cine de Terror que reunirá durante tres jornadas películas, cortometrajes, videoclips y propuestas vinculadas al género.

El encuentro se desarrollará en el Teatro del Municipio, Manuel Castro 262 , con entrada libre y gratuita. La programación incluirá producciones argentinas e internacionales, con títulos como Inferno, de Bélgica, y The Barn Part III y Gator Face, de Estados Unidos, además de una selección de cortometrajes nacionales y extranjeros.

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La propuesta es organizada por el Municipio de Lomas de Zamora y cuenta con la producción de Lion Films , una productora independiente de Banfield que creó el festival con el objetivo de difundir el cine de género y generar un espacio de encuentro para realizadores y público.

Con 18 años de trayectoria en el ámbito audiovisual, Lion Films trabajó en más de 500 videoclips nacionales e internacionales y produjo otros proyectos audiovisuales, entre ellos seis largometrajes que fueron exhibidos en festivales y salas de cine.

Un festival de terror de características únicas en el país

El festival también busca funcionar como punto de encuentro para directores, productores, actores, actrices, estudiantes y aficionados al cine de terror, en una propuesta que combina las proyecciones con una feria temática para recorrer entre función y función.

Además, Lion Films fue incorporada recientemente al FANTLATAM (Alianza Latinoamericana de Festivales de Cine Fantástico), una red que reúne festivales y muestras vinculados al terror, la ciencia ficción y la fantasía en distintos países de la región.

Tres jornadas de terror

La programación de Horror en Banfield se extenderá durante todo el fin de semana:

Viernes 2 de octubre: de 16 a 21.

Sábado 3 de octubre: de 17 a 21.

Domingo 4 de octubre: de 16 a 21.

El festival propone así volver a reunir a realizadores y espectadores alrededor de un género que tiene una fuerte comunidad de seguidores y que, en esta tercera edición, tendrá como escenario al Teatro del Municipio.