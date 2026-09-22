Organizan un festejo para los afiliados del PAMI en el Hospital Gandulfo

Los Payamédicos serán parte del festejo en el Hospital Gandulfo.

El Día del Jubilado se convirtió en la excusa perfecta para que los afiliados a PAMI que se atienden en el Hospital Gandulfo tengan una jornada de risas, baile, una merienda y música. La cita es este jueves en el auditorio de ese centro médico.

“Estamos organizando un encuentro para el corazón. El auditorio se va a transformar en un nido de alegrías. Nos reuniremos para celebrar la vida de nuestros pacientitos con las sonrisas mágicas de los payamédicos y melodías del corazón cantadas por artistas que también son jubilados”, adelantó Valeria Núñez, quien administra los turnos de los afiliados de PAMI.

Los afiliados del PAMI tendrán sorpresas. Durante la tarde, prometieron, habrá bailecito “tipo matiné” y recuerdos compartidos, además de un rico té, café, bebidas frescas, medialunas y cositas dulces “hechas con amor”. “Esta caricia al alma es posible gracias a los brazos abiertos y la constante predisposición de toda la dirección del Hospital Gandulfo”, agregó Valeria.

El objetivo es reconocer sus historias y endulzar el momento que están atravesando: “Es un mimo súper necesario”. Y eso queda demostrado cuando terminan la jornada, que ya se hizo otros años, y agradecen emocionados por sentirse queridos y valorados.

Prometen risas y baile para los jubilados.

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