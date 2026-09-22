Organizan un festejo para los afiliados del PAMI en el Hospital Gandulfo

El Día del Jubilado se convirtió en la excusa perfecta para que los afiliados a PAMI que se atienden en el Hospital Gandulfo tengan una jornada de risas, baile, una merienda y música. La cita es este jueves en el auditorio de ese centro médico.
Este jueves, en el auditorio del Hospital Gandulfo, celebrarán el Día del Jubilado con música y payamédicos. “Es una caricia al alma”, dicen.
El Día del Jubilado se convirtió en la excusa perfecta para que los afiliados a PAMI que se atienden en el Hospital Gandulfo tengan una jornada de risas, baile, una merienda y música. La cita es este jueves en el auditorio de ese centro médico.
“Estamos organizando un encuentro para el corazón. El auditorio se va a transformar en un nido de alegrías. Nos reuniremos para celebrar la vida de nuestros pacientitos con las sonrisas mágicas de los payamédicos y melodías del corazón cantadas por artistas que también son jubilados”, adelantó Valeria Núñez, quien administra los turnos de los afiliados de PAMI.
Durante la tarde, prometieron, habrá bailecito “tipo matiné” y recuerdos compartidos, además de un rico té, café, bebidas frescas, medialunas y cositas dulces “hechas con amor”. “Esta caricia al alma es posible gracias a los brazos abiertos y la constante predisposición de toda la dirección del Hospital Gandulfo”, agregó Valeria.
El objetivo es reconocer sus historias y endulzar el momento que están atravesando: “Es un mimo súper necesario”. Y eso queda demostrado cuando terminan la jornada, que ya se hizo otros años, y agradecen emocionados por sentirse queridos y valorados.