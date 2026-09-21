Lomas de Zamora: intentó matar a un joven, estuvo dos meses prófugo y lo atraparon

El detenido fue trasladado a la Comisaría de Villa Centenario.

Un hombre acusado de intentar matar a un joven en el barrio Santa Catalina de Lomas de Zamora fue detenido en Villa Albertina . Llevaba casi dos meses prófugo y lo atraparon tras una persecución.

El hecho había ocurrido el 26 de julio pasado en la Plaza 2 de Abril , ubicada en el cruce de las calles Unión y Soldado Zelarrayán . La víctima, de 22 años, estaba con amigos cuando se le acercó un sujeto con el que tenía conflictos previos.

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El agresor sacó un arma de fuego y le disparó varias veces al joven. Dos de esos balazos impactaron en su pierna, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Alende de Ingeniero Budge .

La investigación del caso permitió identificar al presunto autor de los disparos. Mediante tareas encubiertas, efectivos policiales localizaron al sospechoso a bordo de un Renault 12 cuando circulaba por Bayona y Falucho , en el barrio Villa Albertina .

Enseguida los policías organizaron un operativo cerrojo para interceptar al auto. Tras una breve persecución, pudieron concretar la detención del conductor en el cruce a las pocas cuadras, en Claudio de Alas y París, en Villa Centenario.

El sujeto fue trasladado de inmediato a la Comisaría 7ª de Villa Centenario y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°11 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

El caso fue caratulado como “homicidio criminis causae en grado de tentativa en concurso real con robo agravado por el empleo de arma de fuego”. El imputado será interrogado en las próximas horas.