Fernando Brandán y el presente de Temperley: "El deseo hay que transmitirlo en la cancha"

Temperley se mantiene al acecho de Tristán Suárez, el líder de la zona B del Torneo de Primera Nacional . Tras el triunfo frente a Almagro, el Gasolero quedó a un punto del Lechero, que este lunes igualó con Atlanta. “Estamos muy firmes, no claudicamos” se esperanzó Fernando Brandán de cara a las seis fechas finales.

El equipo de Nicolás Domingo estiró a seis los partidos sin derrotas e ingresa en la etapa final peleándole el primer puesto a Tristán Suárez y Gimnasia y Esgrima de Jujuy, al que recibirá en dos jornadas. Un poco más relegado en las posiciones quedó Atlanta.

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Pegó Temperley de entrada, respondió rápido Almagro, pero en el segundo tiempo afloró la garra, el temperamento y el nunca bajar los brazos de un equipo que demostró estar hecho para pelear.

“Lo hemos demostrado con Midland, no nos alcanzó con Gimnasia y Tiro. El equipo está firme, está sólido, el grupo también. Entonces es parte del juego ir perdiendo, empatando. Lo importante es lo que hagamos nosotros y nunca claudicar”, afirmó Fernando Brandán en diálogo con LocosxTemperley.

Fernando Brandán confía en Temperley.

Respecto del partido, el delantero destacó lo que se “juega” Temperley y que todo debe quedar plasmado “dentro de la cancha” como lo vienen haciendo. “Intenso y muy emocional lo que fue el primer tiempo por todo lo que nos jugamos y todo lo que decíamos, que obviamente el deseo hay que transmitirlo en la cancha. El rival en el primer tiempo nos presionó bastante”, reconoció el oriundo de Mendoza.

Achicó el margen con el puntero

Sin dudas que Temperley fue el “ganador” al cierre de la 30º fecha. Hizo los deberes ante Almagro (3-1), mientras que Gimnasia y Esgrima de Jujuy empató como visitante de Deportivo Maipú (1-1) y Tristán Suárez no pudo en su cancha con Atlanta (0-0).

“Nosotros ya tenemos el resultado hecho, nosotros ya sabemos lo que va a pasar a fin de año, lo que va pasar el partido que viene. Nos preparamos para dar nuestra mejor versión en cada día, en cada partido”, finalizó el segundo goleador de Temperley en la temporada.

La 31º de la Primera Nacional

El trio que marcha arriba de la zona B jugará el próximo domingo 27 de octubre. Desde las 16, Gimnasia y Esgrima de Jujuy recibirá a San Martín de Tucumán (con visitantes). Media hora más tarde, Temperley visitará a Deportivo Maipú de Mendoza, en busca de tomarse revancha por la goleada sufrida en la primera rueda en Turdera; mientras que el puntero Tristán Suárez, también a las 16.30, jugará en el césped sintético de Libertad con Midland.