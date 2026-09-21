Lali Espósito habló sobre la remera de Malvinas y apuntó contra el Gobierno

Lali Espósito habló sin vueltas sobre los motivos que la llevaron a lucir una remera con la frase "Las Malvinas son argentinas" en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde la actriz y cantante presenta la película “Glaxo”.

La banfileña se robó la atención al presentarse con la frase que reclama la soberanía de las Islas Malvinas, con la misma tipografía que tenía la bandera que los jugadores de la Selección Argentina levantaron en el partido ante Inglaterra.

Al ser consultada por la prensa española por el gesto, Lali Espósito sostuvo que es un mensaje que ella puede expresar desde su posición de privilegio.

"Porque es una remera, pero el mensaje no lo es", señaló, y agregó: "Han sido semanas muy intensas en la Argentina, donde el tema de Malvinas está en nuestra vida cotidiana, está siempre, pero se habló mucho últimamente, inclusive el Gobierno nacional se ha expresado sorpresivamente de otra manera con respecto a nuestra soberanía".

Lali habla de la remera de Malvinas y un palito para el gobierno pic.twitter.com/XeY3fhclw6

En ese sentido, dijo que sintió que "era una buena oportunidad" para expresarse: "Yo soy argentina y no me gusta subestimar los espacios que puedo ocupar, los privilegios de los que puedo gozar siendo artista y teniendo la suerte de venir, por ejemplo, esta vez a este gran festival".

Lali Espósito explicó el significado de la remera de Malvinas

Lali Espósito aprovechó para dar visibilidad a la causa detrás de la remera con gran significado: "Había una campaña de quienes hicieron esa remera, que lo recaudado en la venta de esa remera de Malvinas es para los excombatientes de Tigre".

También habló sobre la situación que llevan los excombatientes desde que asumió el presidente Javier Milei: "Entonces me pareció interesante participar de esa búsqueda de poder ayudar a excombatientes que han sido muy vapuleados por el Gobierno Nacional desde que asumió".

Lali Espósito, con la remera de Malvinas.

"Es un tema muy importante en la historia argentina y que, generación tras generación, está puesto nuestro corazón en la búsqueda de eso, de nuestra tierra, de nuestra soberanía", explicó la artista.

"Es un tema muy difícil y muy profundo y a veces pequeños gestos que pueden parecer un poco boludos, como ponerse una remera, significan mucho para la sensación de empatía y de acompañamiento a otros argentinos que nos están mirando a nosotros en una foto o en un festival internacional o donde sea", cerró Lali Espósito sobre el tema.