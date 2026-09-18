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18 de septiembre de 2026
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Lali Espósito lució la remera de "Las Malvinas son argentinas" en San Sebastián

Lali Espósito se llevó todas miradas con una prenda que reivindica la soberanía de las Islas Malvinas en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Lali Espósito con la remera de Malvinas.&nbsp;

Lali Espósito con la remera de Malvinas. 

Lali Espósito se llevó todas las miradas en su llegada al Festival Internacional de Cine de San Sebastián. La actriz y cantante banfileña arribó a la ciudad del País Vasco luciendo una remera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”.

La prenda elegida por Lali Espósito para la ocasión imita a la bandera que mostraron los jugadores de la Selección Argentina luego del triunfo ante Inglaterra en el último Mundial 2026.

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Completó su look con un blazer oversize abierto, dejando ver la frase de su remera con el reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas.

Lali Espósito protagoniza “Glaxo”

Lali Espósito dio el presente en el encuentro cinematográfico para acompañar la película “Glaxo”, del director Benjamín Naishtat, que participará de la Competencia Oficial de la 74° edición del festival, que finaliza el sábado 26 de septiembre. La película argentina tendrá su presentación el día 20 de septiembre.

Además de Lali Espósito, “Glaxo” tiene en su elenco a figuras como Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Esteban Lamothe, Manu Fanego y Alan Sabbagh.

La película está basada en la novela homónima de Hernán Ronsino, publicada en 2009, y propone una historia que comienza en Chivilcoy (ciudad donde nació el escritor), en 1957, y se extiende durante varias décadas. La película combina el drama con elementos de thriller y reconstruye distintas etapas de la Argentina de la segunda mitad del Siglo XX.

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