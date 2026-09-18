El festival "Rock en las Vías" llega a San José con entrada libre y gratuita

En la Plaza Santa Rosa de San José.

Este sábado 19 de septiembre se realizará una nueva edición de "Rock en las Vías", en la Plaza Santa Rosa de San José. El festival "comenzó para homenajear amigos y fue creciendo año tras año", contaron desde la organización a La Unión.

La jornada comenzará desde el mediodía en la Plaza Santa Rosa, en Caaguazú y Calandria, detrás del la clínica IOMA, y contará con una grilla de artistas. Durante el festival se presentarán Haleron, La Chueka banda tributo a La Renga, Hugo Fernández y La Trifulca, Trompada de Loco, Rayo, Morferus, Flor y Truko y Castillo de Piedra, entre otros artistas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Haleron (@haleronrock) El sábado 19 de septiembre, desde el mediodía, en la Plaza Santa Rosa, San José. Invitan a colaborar con un comedor de Llavallol Además de la música, el encuentro tendrá una parte solidaria, la entrada será libre y gratuita, aunque se invita a los vecinos a acercar alimentos no perecederos, que serán destinados al comedor "Sueño Dorado" de Llavallol.

Con una propuesta pensada para toda la familia, Rock en las Vías vuelve a reunir a vecinos, músicos y amigos en una plaza del barrio bajo la consigna: "Los recuerdos no se borran".

Morferus banda de death metal que estará presente.

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