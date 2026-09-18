viernes 18 de septiembre de 2026
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18 de septiembre de 2026
Este sábado.

El festival "Rock en las Vías" llega a San José con entrada libre y gratuita

Este sábado desde el mediodía en la Plaza Santa Rosa, ubicada en Caaguazú y Calandria, San José. Con entrada gratuita y una colecta solidaria para un comedor.

En la Plaza Santa Rosa de San José.

En la Plaza Santa Rosa de San José.

Este sábado 19 de septiembre se realizará una nueva edición de "Rock en las Vías", en la Plaza Santa Rosa de San José. El festival "comenzó para homenajear amigos y fue creciendo año tras año", contaron desde la organización a La Unión.

La jornada comenzará desde el mediodía en la Plaza Santa Rosa, en Caaguazú y Calandria, detrás del la clínica IOMA, y contará con una grilla de artistas. Durante el festival se presentarán Haleron, La Chueka banda tributo a La Renga, Hugo Fernández y La Trifulca, Trompada de Loco, Rayo, Morferus, Flor y Truko y Castillo de Piedra, entre otros artistas.

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