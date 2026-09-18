La durísima confesión de Jonatan Cristaldo, de Lomas de Zamora: el infierno de la depresión y el alcohol

Jonatan Cristaldo , delantero nacido en Lomas de Zamora , se convirtió en el foco de atención pública tras brindar un crudo y conmovedor testimonio en La Noche de TyC Sports. Lejos de las luces del éxito deportivo, el futbolista repasó los momentos más oscuros de su vida privada, marcados por una profunda depresión, el alcoholismo y un intento de suicidio.

El atacante lomense, criado en Ingeniero Budge, explicó que su principal motor en la infancia no estaba ligado a la fama ni a los lujos de las ligas europeas. "Mi meta principal no era ser jugador de fútbol. Fue darle a mi familia un lugar para vivir. Cuando conseguí eso, dije 'ya está'; por eso también me descontrolé", confesó con honestidad brutal. Alcanzar ese techo material a una edad tan temprana le generó un vacío existencial difícil de llenar, transformándose en el inicio de su debacle emocional.

Durante la entrevista, Jonatan Cristaldo detalló cómo las adicciones empezaron a ganar terreno en su rutina diaria. El futbolista admitió que no probó una sola gota de alcohol hasta los 18 años, pero que más tarde se convirtió en su única vía de escape frente al sufrimiento.

"No tomo más; a mí no me gustaba. Yo tomaba para emborracharme y dormirme, ese era mi escape", reveló el atacante. Asimismo, relató que salía por las noches de manera compulsiva debido a la imposibilidad de conciliar el sueño cuando se quedaba en su hogar, atrapado por sus propios pensamientos.

Una situación límite en la autopista

El pasaje más dramático de su confesión pública llegó al rememorar una tarde en la que sintió que no podía continuar conviviendo con el dolor físico y emocional. Mientras manejaba su vehículo, el jugador lomense consideró seriamente quitarse la vida.

"Mi terapeuta me salvó la vida. Iba con mi camioneta por la Panamericana y sentía que lo único que quería era apagarme. No aguantaba más el dolor y el sufrimiento. Ahí suena mi teléfono y era ella. Llorando la atendí y le dije lo que iba a hacer", confesó Jonatan Cristaldo, visibilizando la importancia fundamental del acompañamiento profesional en los cuadros de salud mental.

Entre el potrero lomense y la vigencia

A sus 37 años, y actualmente en condición de jugador libre tras cerrar su etapa en Independiente Petrolero de Bolivia, el "Churry" no olvida sus raíces en Lomas de Zamora, el lugar desde donde construyó una carrera que registra más de 500 partidos oficiales y 137 goles en instituciones de la talla del Bologna de Italia, Palmeiras de Brasil y Cruz Azul de México. Sus declaraciones dejan una huella profunda y un mensaje de concientización crucial para el ambiente del fútbol profesional.

El sueño de Jonatan Cristaldo siempre fue jugar alguna vez en Los Andes. Luego de su confesión, y ahora como jugador libre, habrá que tener en cuenta los pasos a seguir del futbolista que nunca olvidó sus orígenes en los potreros de Lomas de Zamora.